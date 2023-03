Fünf Fragen an Vereine: Das bietet der SoVD Bad Lauterberg

Der Sozialverband Deutschland hat unter anderen eine Ortsgruppe in Bad Lauterberg. Die Ortsgruppe hat sowohl eine Männer- als auch eine Frauengruppe.

Beide Gruppen treffen sich regelmäßig: Die Frauen das nächste Mal am Dienstag, 21. März, zur Osterfeier. Anmelden kann sich bis zum 16. März bei Bärbel Weisemann unter Telefon 05524/3536.

Die nächste Zusammenkunft der Männer liegt bereits näher: Bis Montag, 13. März, kann man sich noch unter der Telefonnummer 05524/89507 bei Dieter Karger für das Treffen am Donnerstag, 16. März, ab 14.30 Uhr in der Goldenen Aue anmelden. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften nach Barbis, um die ASB-Rettungsstelle mit der angegliederten Tagespflege zu besichtigen.

Aber Treffen, Feste und Aktionen sind längst nicht alles, was der SoVD in Bad Lauterberg bietet. Der Vereinsvorstand hat im Rahmen der Vereinsserie im Harz Kurier fünf Fragen dazu beantwortet, was der Verein bietet und wie er sich für die Zukunft aufstellen will.

Faschingsfeier der Frauengruppe des SoVD-Ortsverbands Bad Lauterberg: Bunt verkleidet ist Stimmung an den Tischen und bei der Polonäse durch den Saal. Foto: SoVD Bad Lauterberg

1. In einem Satz: Was ist das wichtigste Anliegen des Vereins?

Wir wollen unseren Mitgliedern ein kompetenter Partner in allen sozialrechtlichen Angelegenheiten sein und mit einem interessanten Veranstaltungsprogramm eine aktive Gemeinschaft pflegen.

2. Was sind aktuell die größten Herausforderungen für den Verein?

Damit wir auch in Zukunft unseren über 1.000 Mitgliedern eine attraktive Verbandsarbeit anbieten können, braucht es aktive Ehrenamtler, die sich in den verschiedenen Veranstaltungsformaten einbringen. Auch wenn wir derzeit im Vorstand gut aufgestellt sind, denken wir intensiv über die Gewinnung neuer Freiwilliger nach. Wir wollen das Thema beizeiten angehen, um nicht Gefahr zu laufen, später einmal Probleme zu bekommen. Schließlich haben wir aktuell 16 Vorstandsmitglieder, die die Ortsverbandarbeit begleiten und prägen. Während man sich verbandsintern derzeit Gedanken macht, die Vorstände zu verkleinern, um der sinkenden Bereitschaft zur Mitarbeit zu begegnen, wollen wir mit Überzeugung an unserem großen Vorstandsteam festhalten. Dafür braucht es aber ein zeitgemäßes Ehrenamtsmanagement.

3. Was tut der Verein, um neue Mitglieder zu gewinnen?

Wir sind auf mehreren Ebenen aktiv. Zum einen haben wir uns erfolgreich um das Coaching-Angebot für Vereine des Landkreises Göttingen beworben. Als Hauptanliegen haben wir formuliert, die Attraktivität des Ehrenamtes im SoVD zu erhöhen, damit sich auch jüngere Personen für die Verbandsarbeit engagieren. Wir sind derzeit in Abstimmung bezüglich der weiteren Vorgehensweise. Im Juni 2023 erwarten wir dazu bereits erste Ergebnisse.

Zum anderen hat unser Kreisverband beschlossen, sich aktiv an der bundesweiten Kampagne „Gemeinsam gegen einsam“ zu beteiligen. Auch dabei geht es darum, neue Mitglieder für die Verbandsarbeit zu gewinnen. Die angedachten Angebote werden auch unseren Ortsverband tangieren, sodass wir uns auch darüber das eine oder andere neue Mitglied versprechen. Außerdem haben wir durch unsere aktive Ortsverbandsarbeit bereits jetzt einen guten Zulauf, sodass wir seit Kurzem über 1.000 Mitglieder stark sind. Jetzt kommt es darauf an, die neuen Mitglieder auch zu neuen Ehrenamtlern zu machen.

Bad Lauterbergs Bürgermeister Rolf Lange (CDU) ist zu Gast bei der Männergruppe des SoVD-Ortsverbands Bad Lauterberg. Foto: SoVD Bad Lauterberg

4. Warum sollte man Mitglied im Verein werden?

Wir sind eine starke Solidargemeinschaft, die dem einzelnen Mitglied ein attraktives Angebot bietet. Dabei baut sich unsere Verbandsstruktur in drei Säulen auf: Die erste Säule ist unsere Rechtsvertretung in allen sozialen Angelegenheiten. Wir halten in Osterode ein modernes Beratungszentrum für unsere Mitglieder vor. Ein Volljurist und eine Verwaltungskraft kümmern sich tagtäglich um die Anliegen unserer Mitglieder. Das Leistungsspektrum umfasst das gesamte Sozialrecht und reicht von der Beratung bis zur Vertretung vor Gericht. Wir lassen unsere Mitglieder nicht im Regen stehen, wenn es um ihre Rechte geht. Leider haben sich die Widerspruchs- und Klageverfahren deutlich erhöht, was wiederum ein Indikator für die vielen Ungerechtigkeiten bei Rechtsauslegungen ist.

Die zweite Säule ist unsere Mitgliederbetreuung in Bad Lauterberg. Wir haben eine Frauen- und Männergruppe, die monatlich zu interessanten Themennachmittagen einladen. Darüber hinaus halten wir ein buntes Veranstaltungsprogramm mit mehr als zehn zusätzlichen Veranstaltungen vor, teils in Kooperation mit anderen Vereinen beziehungsweise Organisationen.

Nicht zu vergessen, ist in diesem Zusammenhang auch unsere individuelle Mitgliederbetreuung. Die beinhaltet zum Beispiel Geburtstagsbesuche, aber auch unsere Päckchenaktion zu Weihnachten.

Und zu guter Letzt ist als dritte Säule unsere sozialpolitische Arbeit zu nennen. Auf Bundes-, Landes-, Kreis- und auch auf Ortsverbandsebene setzen wir uns für mehr Gerechtigkeit und Solidarität in der Gesellschaft ein. Wir sind auch deshalb zu einem wichtigen Ansprechpartner für die Politik geworden.

5. Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Vereins?

Wir würden uns freuen, wenn sich die positive Entwicklung unseres Ortsverbands weiter fortsetzt und wir durch unsere vielseitigen Aktivitäten das eine oder andere Mitglied überzeugen können, sich aktiv und engagiert in die Ortsverbandsarbeit einzubringen.

