Draußen im Harz: Diese Menschen prägen die Region

Bad Harzburg. Für das Videoformat „Draußen im Harz“ trafen wir sechs Gäste an der Säperstelle bei Bad Harzburg. Sie alle erzählen, was ihnen der Harz bedeutet.

Was Menschen beruflich oder privat mit dem Harz verbindet, was sie an ihm lieben oder vermissen, wie sie seine Zukunft einschätzen und seine Vergangenheit, davon erzählt unser neues Interview-Format „Draußen im Harz“. An markanten Orten und stets unter freiem Himmel suchen wir das Gespräch mit engagierten Leuten aus Tourismus, Naturschutz, Wirtschaft, Sport, Kultur und Politik. Jüngster Treffpunkt für die Interviews ist die beliebte Wanderweg-Kreuzung Säperstelle oberhalb von Bad Harzburg gewesen.

Friedhart Knolle - „Mister Harz“

Den Anfang machen wir mit Friedhart Knolle, dem früheren Pressesprecher des Nationalparks Harz, dem wir wegen seines umfangreichen ehrenamtlichen Wirkens auf vielen Themengebieten den inoffiziellen Titel „Mister Harz“ zuerkennen möchten. Der Gastgeber unseres Outdoor-Podcasts „Draußen“, Michael Strohmann, geht im Interview mit Knolle auf dessen hartnäckige Recherchen zu heiklen Themen der Harzer Vergangenheit ein. Aktuell hält Knolle Vorträge über den Harz während der Zeit des Kalten Krieges und über die damaligen Aktivitäten der Geheimdienste aus Ost und West. Die Tiefebenen nördlich des Harzes, so Knolle, wären einer der Schauplätze eines Dritten Weltkrieges gewesen, hätte es einen militärischen Konflikt gegeben. Knolle äußert sich außerdem dazu, wie die Nazi-Vergangenheit in Harzer Ortschroniken früher gerne ausgeblendet oder umgangen worden ist.

Draußen im Harz: Friedhart Knolle, aka. Mr. Harz Draußen im Harz- Friedhart Knolle, aka. Mr. Harz

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de