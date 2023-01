Umgestürzte Bäume: Gefahr durch Eis- und Schneelast im Harz

Umgestürzte Bäume und herabfallende Äste sorgen derzeit für Gefahr im Harz. Grund dafür, dass Baumteile oder ganze Bäume auf die Straßen fallen ist die hohe Schnee- und Eislast in den Wäldern. Durch Eisregen am Freitagmorgen, 27. Januar, wurde die Situation weiter verschärft. So behinderte ein umgefallener Baum am Freitag gegen 11 Uhr den Verkehr auf der Landesstraße 100 zwischen Drei Annen Hohne und Wernigerode. Ein weiterer Baum wurde am Vormittag auf der L239 zwischen Friedrichsbrunn und Bad Suderode gemeldet. Gefährlich ist es auch auf der Kreisstraße 1347 zwischen Heimburg und Elbingerode. Hier kommt es immer wieder zu herabfallenden Ästen.

