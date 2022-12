Aktuell häufen sich Fälle von starken Erkältungen, grippalen Infekten und Grippe – auch in Osterode, Bad Grund, Herzberg, Bad Lauterberg und Bad Sachsa. Die Lage vor Ort.

Altkreis Osterode am Harz. Grippe und RSV sorgen derzeit für einen hohen Krankenstand – Aktuell werden nur wenige Coronafälle an den Schulen in der Region Osterode gemeldet.