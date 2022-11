Schwere Vorwürfe gegen Masseur aus Bad Lauterberg

An einem Mittwoch im Februar 2022 steht Jörg Peters auf dem Marktplatz in Herzberg, er ist einer der Redner auf einer Kundgebung gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Etwa 50 Leute hören ihm zu. Er beginnt mit einem Witz über die Desinfektion des Mikrofons, bevor er sich als Hans Georg van Herste vorstellt und sich selbst einen „Medizinmann“ nennt.

Was immer er damit meint: Ein Mann der Medizin ist er nicht. Das Publikum könnte darunter dennoch alles verstehen, er suggeriert Fachkenntnis, bleibt aber wohl bewusst im Vagen. Denn er hat dazu gelernt. Früher hat er sich Psychologe genannt, obwohl er keiner ist. Der Berufsverband der Psychologen hat dagegen geklagt: Sollte Jörg Peters sich wieder so bezeichnen, werden bis zu 250.000 Euro Ordnungsgeld fällig. Das geht aus dem Beschluss mit dem Aktenzeichen 6 O 37/07 vom 26. März 2007 des Flensburger Landgerichts hervor.

Wer ist der Mann, der behauptet „maßgeblich“ zur Gründung der Göttinger „Basis“ beigetragen zu haben?

Jörg Peters ist tatsächlich medizinischer Bademeister, also Masseur. Zum Massieren seien seine Hände aber zu kaputt, berichten Menschen aus seinem Umfeld. Peters ist deshalb wohl Frührentner. Die physiotherapeutische Praxis in Bad Lauterberg und zuvor im nordniedersächsischen Gnarrenburg leitet seit langem seine Frau.

In seiner Rede auf dem Marktplatz beansprucht Jörg Peters für sich, entscheidend zur Gründung des Göttinger Kreisverbands der „Querdenker“-Partei „die Basis“ beigetragen zu haben. „Ich habe schon Ende 2020 gesagt, wir müssen in die Politik gehen.“ Demonstrationen, Spaziergänge, das sei alles schön und gut, aber man müsse eine Partei gründen. „Das haben wir dann gemacht“, so Peters. Seine Rede wurde gefilmt und ist auf Youtube nachzusehen. Der dazugehörige Account gehört wahrscheinlich Peters oder jemandem aus seinem direkten Umfeld. Seit über 13 Jahren werden dort Videos hochgeladen, zuletzt auch Aufnahmen, die Wahlwerbung für die Basis sein sollen. Wer ist der Mann?

Die Erinnerungen einer jungen Frau

„Also das Gute oder auch Schlechte: Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis“, sagt Charlotte Mans*. Als Zehnjährige wurde sie von Freunden ihrer Eltern eingeladen, ganz alleine zwei Sommerwochen bei ihnen zu verbringen. Jörg Peters und seine Frau wohnten über 200 Kilometer entfernt. Schon die Anreise war etwas Besonderes: Sie fliegen – mit einer dieser kleinen viersitzigen Maschinen.

In diesen Ferien darf Charlotte, genau wie zuhause, keine Hose tragen – obwohl sie das heimlich gern tut. Nur Röcke und Kleider sind erlaubt. Daran ist sie gewöhnt. Doch direkt nach der Ankunft heißt es von Jörg Peters: „Unterhose aus! Wir tragen hier keine Unterhosen.“ Die heute 27-jährige Innenarchitektin erinnert sich, Scham empfunden zu haben, aber sie gehorchte.

Charlotte bekommt ihr eigenes kleines Apartment unterm Dach, mit Schlaf- und Wohnzimmer. Und ein Handy, selbst ihr älterer Bruder hat damals noch keins. Es ist ein Modell mit Kamerafunktion, zu dieser Zeit noch etwas ganz Besonderes. Niemand schickt sie ins Bett, sie bleibt so lange wach wie sie will.

Oft kommen Freunde von Jörg Peters und seiner Frau vorbei. Abends sitzt das junge Mädchen mit ihnen im Wintergarten: „Alle haben sich mit mir wie mit einer Erwachsenen unterhalten“, sagt sie heute. In den Gesprächen geht es häufig um die Liebesbeziehungen der Freundesgruppe untereinander. Auch um deren sexuelle Aktivitäten. „Mir wurde gesagt, dass ich schon so reif sei und dass man so mit mir reden könne. Als Kind macht einen das stolz und man fühlt sich gesehen.“ Alle Frauen im Haus tragen weder Hosen noch Unterwäsche. Sie tragen im Schritt aufgeschnittene Strumpfhosen unter ihren Röcken. Sind keine Gäste da, hat Jörg Peters‘ Frau untenrum meist gar nichts an.

Ein abgeschottetes Haus im „am wenigsten erschlossene Gebiet nach den Alpen“

Das Haus der Peters steht in Heinschenwalde, einem kleinen Ortsteil der Gemeinde Hipstedt im Norden Niedersachsens. Auf dem früheren Moorland weiden Pferde, nach vielen Kilometern Straße entlang von Wäldern und Feld stehen versprengt ein paar Häuser. „Das am wenigsten erschlossene Gebiet nach den Alpen“, nennt es Ortsbürgermeister Johannes König amüsiert. Das Ehepaar Peters ist vor Jahren verzogen, aber man erinnert sich an sie.

Elektro-Meister Michael Allermann und seine Frau wohnen schon ewig in Heinschenwalde. „Eigentlich kennen und grüßen sich hier alle“, erzählt er. „Die haben das nicht gemacht.“ Jörg Peters habe immer den Kopf gesenkt, wenn man sich über den Weg lief. Und die Peters hätten sich große Mühe gemacht, ihr Grundstück blickdicht abzuschotten. Im Ort wurde gemunkelt, unbekleidete Menschen würden im Garten Sonnenanbetungen durchführen, es ist aber deutlich, dass die Nachbarn nicht genau fassen können, was dort wirklich passiert ist.

Ein paar Kilometer entfernt unterhielten die Peters ihre Physio-Praxis. Heute stehen die Räumlichkeiten leer, der Briefkasten ist zugeklebt. Zwischen Fango und Gymnastik mischte sich hier für arglose Patientinnen und Patienten Jörg Peters‘ ungefragte Lebensberatung mit in die Behandlungen.

Eine Bekannte empfiehlt ihm einen Masseur: Jörg Peters

Einer dieser Patienten war Andreas Mans*, dessen Namen man auf einer archivierten Webseite von Jörg Peters finden kann. Im Jahr 1994 leidet der junge Familienvater Mans unter Rückenschmerzen. Er hat zwei kleine Kinder, die er viel herumträgt, das geht aufs Kreuz. Eine Bekannte empfiehlt ihm einen Masseur: Jörg Peters.

„Handwerklich war das alles klasse“, sagt Andreas Mans heute. Neben der Behandlung habe aber „ein schleichender Prozess“ eingesetzt: Er beschreibt, wie eine Verbindung zwischen ihm und dem Masseur entsteht. Er fühlt sich beeindruckt von Jörg Peters‘ Person, von dessen vielen Geschichten und Wissen. Er spürt eine starke spirituelle Verbindung und fragt ihn sogar: „Wie hast du mich gefunden?“ Peters erzählt ihm, dass sie sich schon einmal begegnet seien. Als Mans gerade 18 war, wären sie einander angeblich an einem Strand über den Weg gelaufen. Seitdem hätte Peters ihn „im Blick gehabt“.

Er und seine Frau folgen von nun an Jörg Peters. Sie werden dadurch Teil eines Kreises um den Masseur; von anderen Menschen distanzieren sie sich nach und nach. Mans erzählt das, als wisse er selbst, dass einiges davon ein bisschen verrückt klingt. Und doch ist da ganz offensichtlich noch immer ein Teil in ihm, der daran glauben möchte. Es seien Dinge passiert, sagt Andreas Mans, „die mit normalem Verstand nicht zu fassen waren.“

Teile seiner Biografie passen nicht zusammen – oder widersprechen sich sogar

Vielleicht ließ sich manches nicht mit normalem Verstand fassen, weil es gelogen war. Mit der Wahrheit nimmt es Jörg Peters jedenfalls nicht sehr genau. Man könnte ihn einen Hochstapler nennen, und das nicht nur, weil er sich als Psychologe ausgegeben hat. Trägt man zusammen, was er durch die Jahre über sich behauptet hat, entsteht eine Biografie außergewöhnlicher Leistungen – allerdings passen die Teile nicht zueinander oder widersprechen sich sogar.

Peters fallen immer neue, noch bessere Vergangenheiten für sich ein. Beschreibt er seinen Berufseinstieg zunächst als entbehrungsreiche Zeit mit Hilfstätigkeit in einer Papierfabrik, wandelt sich die Schilderung dieser Phase bald zur Erfolgserzählung: Direkt nach seiner Ausbildung sei er Abteilungsleiter in einem Kneipp-Sanatorium im Harz geworden. Welches Sanatorium genau, sagt er nicht – auf unsere schriftliche Frage dazu geht er in seiner Antwort nicht ein. Nachforschungen bei allen hiesigen Kneipp-Sanatorien ergeben: Keines hat ihn je in leitender Funktion beschäftigt. Ob er überhaupt dort gearbeitet hat, ist ebenfalls mindestens fraglich. Niemand kann sich an ihn erinnern.

Andere Höhepunkte: Er will Filme gedreht haben, die international ausgestrahlt worden seien; Lieder für Udo Jürgens geschrieben haben, sogar kurzzeitig als „Musik-Star in den USA“ zu Erfolg gelangt sein – um dann wieder als Masseur in Gnarrenburg bei Bremervörde Schultern zu kneten. Keine dieser Erzählungen wird durch irgendetwas gestützt außer Jörg Peters‘ Behauptungen.

Auf einer seiner vielen Webseiten behauptet er, „in Zusammenarbeit mit dem LKA allein in einem Jahr mehreren tausend Pädokriminellen auf die Schliche gekommen“ zu sein. Das ist in Screenshots von August 2022 festgehalten. Welches Landeskriminalamt er meint, verrät Peters auch auf Nachfrage nicht. Er hat in den letzten Jahren aber immer in Niedersachsen gelebt.

Das niedersächsische Landeskriminalamt kann zwar nicht ausschließen, in der Vergangenheit einen Hinweis von Jörg Peters bekommen zu haben, es stellt aber klar: „Kooperationen und gemeinsame Ermittlungserfolge mit dem LKA Niedersachsen hat es jedoch zu keinem Zeitpunkt gegeben. Das LKA Niedersachsen hat definitiv mit keiner der genannten Personen zusammengearbeitet oder gemeinsam ermittelt“, teilt es auf Anfrage mit. „Genannte Personen“ bezieht sich dabei auf seine verschiedenen Namen. Und auch bei Peters selbst klingt es an anderer Stelle weniger nach Erfolg. In einer selbstverlegten Broschüre schreibt er über angeblich von ihm aufgedeckte Missbrauchsfälle: „Es kommt nie zur Anklage.“

Jörg Peters rühmt sich gerne mit seinem angeblichen Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern

Jörg Peters rühmt sich gerne und viel mit seinem angeblichen Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern. Kurz nachdem der Missbrauchskomplex von Lügde im Januar 2019 bekannt wird, veröffentlicht der Account „Elisabeth Keller“ auf der Bürgerreporterplattform „myheimat.de“ ein Interview mit Peters dazu, das mit „Der Fall Lütge - Kinderschänder in Deutschland“ betitelt ist. Abgesehen von der wiederholt falschen Schreibweise des Ortes geht es in dem Interview dann auch nicht um die zahlreichen Opfer oder Hilfe für andere Betroffene, sondern um Peters selbst.

Den Missbrauchskomplex benutzt er nur als Aufhänger für Eigenwerbung: „Ich habe mehrere Geschichten z. B. in Buchform veröffentlicht, in einem Fall sogar eine Dokumentation darüber gedreht. Die Reaktionen, die ich damit auslöste, waren eher ablehnend. Man warf mir vor, Gebrauchsanweisungen für Kinderschänder auf den Markt zu bringen. Andere glaubten, ich hätte mir alles in meinem vermeintlich kranken Hirn ausgedacht.“

In den Büchern ist Hilfreiches eher nicht zu finden

Wie es zu solchen Vorwürfen kommen kann, erklärt ein Blick in die Bücher, die Peters im Selbstverlag herausgibt: Die stellt er auf einer eigenen Webseite vor; in manchen der Texte werden zum Beispiel Vergewaltigungen von Kindern explizit beschrieben. Die Bücher werden dabei häufig in Kontexten präsentiert, die Betroffenen suggerieren, Hilfreiches darin finden zu können – von „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist auf einer der Webseiten etwa die Rede. Stattdessen finden sich dort aber szenische Erzählungen sexualisierter Gewalt unter weitgehender Auslassung der Grausamkeit. In den Büchern wird Tätersprache verwendet. In einer Betroffenenerzählung stünden das Opfer und sein Leiden im Vordergrund. Jörg Peters wählt in seinen Büchern hingegen aktive Satzkonstruktionen aus Perspektive des Täters.

Auch die Werke anderer dort vorgestellter Autorinnen werfen Fragen auf. Denn diese vermeintlichen Lebensberichte geben sich nicht einmal besondere Mühe, glaubwürdig zu wirken: In dem autobiografischen Buch „Retha, das Lausemädchen“ beschreibt sich Margaretha Main als Tochter eines im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten; Jahrgang 1942. Bildhaft wird darin eine Vergewaltigung nacherzählt – beworben wird das Buch unterdessen mit „Humor für Mädchen und Frauen von 9 bis 90“.

Aus der Wahlbekanntmachung zur Bundestagswahl im vergangenen Jahr geht aber hervor: Margaretha Main alias Gabriele Winkel wurde 1962 geboren – ein Kriegskind ist sie also keinesfalls. Trotzdem feierte sie im Juni auf „myheimat.de“ ihren 80. Geburtstag. Die heute 60-Jährige kandidierte für die Partei „die Basis“ für den Bundestag. Auf unsere Nachfrage streitet sie ab, in dem Buch eine Vergewaltigung detailliert zu beschreiben. Auf ihr falsches Alter geht sie gar nicht ein.

Als Jörg Peters im Februar auf dem Herzberger Marktplatz spricht, sagt er über „die Basis“: „Es ist auch meine Schuld, dass es einen Göttinger Kreisverband gibt.“ So möchte er von den Anwesenden gesehen werden – als derjenige, der die Partei in die Region geholt hat, als Impulsgeber, als Macher. Das hält der Realität aber einmal mehr nicht Stand. Denn die politischen Ämter übernehmen andere, zum Beispiel die Kreisvorsitzende Gabriele Winkel, die dieses Jahr auch Abgeordnete im niedersächsischen Landtag werden wollte – sie war das Gesicht der Partei auf den Wahlplakaten im Altkreis Osterode.

Auch andere Spitzenpositionen in der „Querdenker“-Partei gingen nicht an Peters. Das passt kaum zu dem Macher vom Marktplatz. Jedoch: Gabriele Winkel wohnt – wie auch andere Mitglieder des Kreisverbands – nachweislich seit vielen Jahren immer wieder im selben Haushalt wie Jörg Peters. Sie gehören zu dem Freundeskreis, der abends zu Besuch kam, als Charlotte Mans ihre Ferien bei Peters verbrachte.

Der Kopf einer spirituellen Gemeinschaft?

Jörg Peters, der Masseur, hat neben Hans Georg van Herste, dem Autor, Herausgeber, Lebensberater, Komponist, Filmemacher, Schmerztherapeut, Hotelier und Politiker noch eine weitere Identität, oder zumindest einen weiteren Namen. Bei dem nennen ihn aber nur Eingeweihte.

Als Yognath ist er Kopf einer spirituellen Gemeinschaft. Aussteiger sprechen von einer Wohnzimmersekte, da die Zahl der Mitglieder überschaubar und ihr Wirken, zumindest früher, nur selten öffentlich war. Die Gruppe und vor allem Yognath alias Jörg Peters sind schon seit Jahren der Beratungsstelle Sekteninfo-NRW bekannt, weil Aussteiger Hilfe suchten. Mit dem Masseneintritt der Gruppe in „die Basis“ Anfang 2021 und dem Greifen nach politischen Ämtern kann von Wohnzimmer allerdings keine Rede mehr sein.

Zahltag: Die Arbeit des Gurus ist teuer

Als Guru Yognath hält Jörg Peters die Fäden der Gruppe in der Hand. Er ist ihr Chef. Da schickt er niemanden vor – und lässt sich fürstlich dafür vergüten. Ein früheres Mitglied erinnert sich im Gespräch mit unserer Zeitung daran, wie die Gruppe monatlich zusammenkam, um vor ihrem Guru Bargeld aufzutürmen: Drei Bigmacs müssen sie ihm häufig zusätzlich mitbringen, dafür kratzen sie ihr letztes Geld zusammen. Für ihr eigenes Essen ist am Zahltag oft nichts mehr übrig.

Um die 20, zeitweise bis zu 40 Leute seien bei diesem monatlichen Ritual zusammengekommen. Sie treten dann einzeln vor und händigen Jörg Peters einen Betrag aus, den er ihnen vorher nennt. Immer in bar. Alle müssen zum Zahltag kommen, Ausreden gibt es keine, höchstens berufliche Verpflichtungen. Sie bezahlen Peters für seine angeblich in sie investierte Energie – natürlich ohne Rechnung. Wer sich aus seiner Sicht schlecht entwickelt, zahlt mehr. Jörg Peters sitzt dann vor einem Haufen Bargeld und zählt die Scheine, es müssen mehrere tausend Euro sein. Dabei isst er genüsslich seine Bigmacs.

Seinen Schülerinnen und Schülern verspricht er Erleuchtung innerhalb von zwei Jahren. Zumindest, wenn sie alles tun, was er ihnen sagt. Sie bekommen einen neuen Namen. Die Gruppenmitglieder brechen in der Regel Kontakte zu Angehörigen und Freunden außerhalb der Gruppe ab. Yognath „empfiehlt“ ihnen Kleidung, Wohnung, Ausbildung und Job, Sexual- und Ehepartner und Masturbationstechniken – so beschreibt es ein früheres Mitglied.

Den Empfehlungen widerspricht man besser nicht. Und so ist auch davon auszugehen, dass er im Hintergrund weiterhin Einfluss auf die Amtsträger in der Partei nimmt, die gleichzeitig Mitglieder seiner Gruppe sind. Ein Gruppenmitglied ist seit fast einem Vierteljahrhundert Teil der Sekte. Inwieweit diese Person überhaupt noch selbstständig Entscheidungen trifft oder nur noch „Empfehlungen“ des Gurus folgt, ist mindestens fraglich. Ein früheres Mitglied sagt, bei Motorradausflügen versicherte Peters, man brauche keine Angst vor Unfällen zu haben: Schließlich steuere er nicht nur sein eigenes Motorrad, sondern auch die der anderen.

Ein früheres Mitglied sagt, Peters habe viel psychische Macht ausgeübt

Ein weiteres Beispiel: Um die Jahrtausendwende herum eröffnet Andreas Mans ein Hotel an der Nordsee – das „Landhaus Laura“. Ein Foto von damals zeigt den Hotelier umringt von Partnerin und Mitarbeiterinnen in einem idyllischen Blumengarten, dahinter ein Reetdachhaus. Die Frauen alle im Rock. Auf dem Papier leitet Mans das Landhaus, seine Familie kommt aus dem Hotelgewerbe. Und auch das Geld für die nötigen Investitionen stammt von ihm. Die finale Entscheidungsgewalt habe aber – im privaten wie im geschäftlichen – bei Peters gelegen. Der habe viel psychische Macht ausgeübt, erzählt Mans heute.

In einer von Peters‘ biografischen Schriften klingt das dann so: 2003 schreibt er in „Ein fast zerbrochenes Herz“ von einem Hotel, das er mit seinem Freund „Herrn Jäger“ führt. Der Laden wäre ohne sein „ständiges Auftauchen und Eingreifen“ längst pleite. Eine autonome unternehmerische Existenz war dem Inhaber Mans unter Guru Yognath nicht möglich.

Dessen Tochter Charlotte erinnert sich daran, wie die Erwachsenen zunehmend angespannt wirkten, wenn Jörg Peters sich ankündigte: „Es kam mir vor, als hätten meine Eltern größten Respekt vor ihm. Er war sehr autoritär.“ An offenen Widerspruch gegen ihn kann sie sich nicht erinnern. „Mein Eindruck war: Was er sagt, wird gemacht. Da gab es nicht viel Veto einzulegen.“

Deshalb tragen alle seine Schülerinnen immer Rock: Er „empfiehlt“ es. „Ich glaube, das hatte eine energetische Begründung“, erinnert sich Charlotte Mans heute. Deshalb sollte sie in ihren Ferien bei Peters als erstes ihre Unterwäsche ablegen. „Das ging so weit, dass die Frauen in der Gruppe sich die Strumpfhosen aufgeschnitten hatten, damit mehr Energien fließen können.“ Anleitungen für die im Schritt geöffnete Strumpfhose finden sich auch in seinen Büchern.

Seine Schülerinnen tragen immer Rock. Foto: Kindesperk / HK

Charlotte Mans weiß nicht mehr warum, in ihren Ferien bei Peters habe sie sich nachts aber immer eingeschlossen und bei Licht geschlafen. Eines Morgens habe Jörg Peters beim Frühstück gefragt, warum sie sich nachts immer einschließe. „Ich dachte nur: Wie kann er das wissen? Er muss an meiner Tür gewesen sein. Ich habe mit einer Notlüge geantwortet und gesagt, das mache ich zu Hause auch immer so.“ Bald habe sie auch ihren Rock nicht mehr tragen sollen. „Nach und nach“, beschreibt es Mans. „Und dann bin ich untenrum komplett frei rumgelaufen.“

Er fragt die Zehnjährige, ob sie masturbiert

Und Peters ging noch weiter: Irgendwann fragt er die zehnjährige Charlotte Mans, ob sie masturbiert. „Ich wusste gar nicht, was das ist“, sagt sie heute. „Er hat verlangt, dass ich ihm meine Gedanken beim Masturbieren mitteile. Wenn ich nicht die Wahrheit sage, würde er das merken. Ich habe mir irgendwas zusammengereimt, was er vielleicht hören wollte“, so Mans. „Das Schlimme daran war, dass ich wirklich, wirklich Angst hatte, er könnte meine Gedanken lesen.“ Das bedeutet: Seine Frage hat sie genötigt, wirklich an so etwas denken müssen. Sie habe sich dann an die Erwachsenengespräche im Haus erinnert und gesagt, „dass ich den Körper von der und der Person gut finde.“ Konkret: Eine erwachsene Person aus der Gruppe.

„Ich wollte die Situation einfach nur beenden. Wobei er aber gerne noch mal nachgebohrt hat. Seine Frau saß dabei und hat nie gesagt: So, das reicht jetzt mal. Das war bei nahezu jeder Autofahrt so. Es ging nicht immer um Masturbation, aber immer um Gedankenkontrolle.“ Peters habe sie immer wieder gefragt, ob sie ihre Familie verlassen möchte: „Und, möchtest du nicht bleiben?“ „Davon war ich überfordert, ich habe mir Notlügen einfallen lassen, dass ich mein Bett zu Hause so gerne mag und solche Sachen. Dass ich gern mit meinen Brüdern bin.“

Als psychischen Missbrauch eines Kindes beurteilt Charlotte Mans, was Jörg Peters mit ihr gemacht hat. Mehrere frühere Gruppenmitglieder bestätigen, dass Peters vorgegeben habe, des Gedankenlesens fähig zu sein – sie glaubten ihm das damals. Manche Ex-Mitglieder leiden noch heute: „Es kommt alles wieder hoch. Psychische Belastung ist zu hoch“, schreibt ein Kontakt zum Abschied. Wenige Tage nach einem langen persönlichen Gespräch.

„Meine Tochter kam verstört aus den Ferien dort wieder“, sagt Andreas Mans heute. Als seine Frau Charlotte zum Ferienende bei Peters abholt, macht der keinen Hehl aus seinen Ambitionen: Er will ihre Tochter adoptieren. In Anwesenheit ihrer Mutter sei sie viel kindlicher, sagt er. Das würde ihre Entwicklung hemmen. So erinnert Charlotte Mans heute die Situation. Er könne ihr vieles bieten, was ihre Eltern nicht könnten, habe er damals gesagt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich schon ein anderes Paar aus der Sekte zurückgezogen, weil Peters wohl auch deren Tochter adoptieren wollte. Da war Schluss für Charlottes Mutter. Sie zieht sich von da an schrittweise aus der Sekte zurück.

Mitgliedern wird der Kontakt zur eigenen Familie untersagt

„Das ist ein ganz dunkler Teil dieser Geschichte“, sagt ein früheres Mitglied der Gruppe, das anonym bleiben möchte. „Ob sie die Kinder adoptieren wollten, weiß ich nicht. Grundsätzlich wollten sie Mädchen gerne in ihrer Nähe haben.“ Die Mütter hätten dann gemerkt, dass da irgendwas nicht gut ist und fortan Peters Kontakt zu den Kindern unterbunden, bestätigt das Ex-Mitglied die Erzählung von Charlotte Mans. Und weiter: „Die Vorliebe zu Mädchen war immer ein Thema. An den Jungs hatte er kein Interesse. Margaretha Main hat einen Sohn, den hat er rausgekickt. Es war ihr weder erlaubt Kontakt zu ihrem Sohn, noch zu ihren Eltern aufzunehmen.“ Soweit bekannt, hat sie gehorcht.

Rund 15 Jahre später gelingt Jörg Peters, was ihm damals verwehrt bleibt: Es gibt eine junge Frau, die er als „nächste Generation“ vorstellt. Er hat wohl dazu gelernt und sie erst von ihrer Familie losgelöst, als sie volljährig war. Unter seinem Einfluss stand sie allerdings schon vorher: Er habe ihr etwa zum frühzeitigen Schulabbruch geraten, erzählt die Mutter der jungen Frau.

Gnarrenburg bei Bremervörde, ein Samstagabend im März. Martina Klaus* kommt zur Tür. Jörg Peters? „Dann geht es bestimmt um Clara*. Ich hole meinen Mann und meinen Sohn, die wollen das auch hören.“ Clara ist ihre Tochter. Schnell wird klar, wie sehr Familie Klaus Clara vermisst. Sie ist mit Jörg Peters nach Bad Lauterberg gegangen, hat die Physiotherapieschule Muschinsky besucht und arbeitet heute in der Praxis von Peters‘ Frau Annette, die jetzt anscheinend ihre Mutter ist. Sie trägt auch den gleichen Nachnamen. Ob sie amtlich adoptiert wurde, wissen ihre leiblichen Eltern nicht.

Die Familie wünscht sich ihre Tochter und Schwester zurück

Eigentlich wollte Clara Abitur machen, sagt Martina Klaus. Jörg Peters habe es ihr ausgeredet: Das bräuchte sie nicht. Auch die Lehrer habe das getroffen, Clara sei eine begabte und beliebte Schülerin gewesen. Kontinuierlich habe Peters ihre Tochter von der Familie entfernt, berichten die Eltern. Er habe ihr gesagt, ihre Brüder hätten sie nur als „Onaniervorlage“ im Kopf. Darunter leiden ihre Brüder bis heute. Die ganze Familie wünscht sich Clara zurück.

Aktuell haben sie keinen Kontakt zu ihr. Niemand von ihnen wusste, dass sie inzwischen mit einer jungen Frau verlobt ist. Die Beziehung zu einem Jungen habe Jörg Peters ihr ausgeredet, da verlöre sie ihr „Energielevel“. Bevor der Kontakt abbrach, habe ihre Tochter sich noch bei ihr ausgeweint, aus Sorge, ihre energetische Entwicklung nicht zu schaffen, berichtet Martina Klaus.

Sie weiß, was ihre Tochter damit meint, sie war selbst einige Jahre Mitglied in der Sekte. Genau wie Andreas Mans hatte sie nur einen Masseur aufsuchen wollen: Schon 2005 sei sie nach einem Reitunfall mal in Peters‘ Praxis gewesen, berichtet sie. Nach ihrem zweiten Termin damals habe sie aber die Behandlung abgebrochen, weil es sich „merkwürdig anfühlte“. Zehn Jahre später kommt sie wegen ihrer Rückenschmerzen erneut zu Jörg Peters – eigentlich braucht sie bloß eine physiotherapeutische Behandlung, und seine Praxis ist die einzige im Ort, die Massagen anbietet.

Erst einmal behandelt Peters Patienten umsonst

Peters sagt ihr dann, er hätte psychosomatische Gründe für ihre Rückenprobleme identifiziert. „Das klang spannend für mich“, sagt Martina Klaus heute. Um den angeblichen psychosomatischen Ursachen auf den Grund zu gehen, bietet er ihr weitere Gespräche an – allerdings unter der Prämisse „ganz oder gar nicht“. Sie habe sich „selbstbewusst dafür entschieden“, sagt Klaus. Bald habe er angedeutet, dass sie als Kind sexuell missbraucht worden und das der Grund für ihre gesundheitlichen Probleme wäre. „Er hat mir immer einreden wollen, dass da mehr stattgefunden hätte, als ich selber weiß“, sagt sie. Allerdings hat sie keine Verdachtsmomente, dass das stimmen könnte. Geld will Peters erst einmal nicht haben für seine „Therapie“. Das kommt dann später.

So beschreiben es auch andere Aussteiger in Hintergrundgesprächen: Neue Mitglieder wurden zunächst mit allem versorgt, was nach Auffassung des Gurus wichtig war. Binnen kürzester Zeit hatten sie einen neuen Job, vielleicht ein Auto, Motorrad oder einen Roller und eine Wohnung. In der Logik der Sekte bedeutet das, die Arbeit des Gurus scheint zu funktionieren. Man könnte sagen: Äußerlich erkennbare Erfolge dienen als Gradmesser der inneren Erleuchtung – um die geht es den Sektenmitgliedern ja eigentlich. Wer dazukommt, wird mit großzügigen Gesten empfangen.

Später merkt man aber, dass man Schuld aufgebaut hat – die dann zurückgefordert wird. Die Aussteiger berichten von Schulden und Insolvenzen. Gehen Dinge schief, dann ist aber nie der Guru Schuld, sondern die jeweilige Person selbst. Wer sich auf sein Drängen selbstständig macht, trägt natürlich selbst die unternehmerischen und finanziellen Risiken. Ein früheres Mitglied habe seinen Beamtenposten auf Jörg Peters‘ Anraten aufgegeben und sich mit einer Eisdiele selbstständig gemacht – das Unternehmen scheiterte schnell.

Als Grund des Scheiterns identifiziere Peters dann, so berichten es frühere Mitglieder, dass man seinen Anweisungen nicht korrekt Folge geleistet habe. Oder, um es mit Jörg Peters‘ eigenen Worten zu sagen: Es ging schief, weil die Personen zum Beispiel „wichtigtuerische Sklaventreiber“ gewesen seien. Das schreibt Peters über einen früheren Weggefährten. Da Peters es keine paar Jahre auszuhalten scheint, ohne eine neue Biografie von sich zu verfassen (gegenwärtig sind es mindestens vier), lässt sich gut nachvollziehen, wie Personen in seinen Augen von geschätzten, tüchtigen, talentierten Freuden zu unfähigen Aufschneidern oder psychischen Wracks ohne Rückgrat werden, kaum dass sie die Gruppe verlassen haben. Er will es dann immer schon lange gewusst haben.

Alle Erzählungen folgen einem Muster

Frühere Mitglieder berichten, wie er sie vor der ganzen Gruppe runtergemacht habe. Dabei folgen alle ihre Erzählungen dem gleichen Muster: Zu Beginn werden sie von ihm mit Aufmerksamkeit und Zuwendung überschüttet, werden als Vorzeigeschüler behandelt. Das ändert sich bald und endet in zur Schau gestellter Abneigung, wenn kein ausreichender Erfolg vorzuweisen ist. Dann muss auch am Zahltag mehr Geld abgeliefert werden: Deutlich vierstellige Beträge im Monat hatte ein Aussteiger zu zahlen, bevor es zum Bruch kam. Jörg Peters tritt dabei autoritär, zuweilen aggressiv und auch gewalttätig auf, gerade gegenüber den Männern. Ein früheres Mitglied berichtet von einem Treffen, bei dem Peters, um seine körperliche Stärke zu demonstrieren, versucht habe, eine Küchentür einzuschlagen.

Auch Charlotte Mans bekam das schon im Grundschulalter mit: „Er hat meinem älteren Bruder mal mit Schlägen gedroht. Manchmal scherzhaft: Du kriegst eins hinter die Löffel, als Floskel – aber unterschwellig ernst gemeint. Beängstigend, wenn man ein Kind ist. Ich glaube, meinen Vater hat er sogar mal geschlagen.“

Sommerferien 2004. Während Charlotte Mans ihre Ferien bei Annette und Jörg Peters verbringt, verschwindet in der Gegend ein kleiner Junge. Die Polizei nimmt damals Jörg Peters ins Visier, das schreibt er selbst in einem seiner Bücher. So berichtet es auch die 27-Jährige. „Er hat dann mit einem Gast über den Fall gesprochen, der gerade auch in dem Haus war“, erzählt Mans weiter. Wer der Gast war, weiß sie nicht mehr. Aber sie kann sich noch daran erinnern, dass Peters sich über diese Verdächtigung sehr aufregte. Er fühlte sich ja selbst als Retter und Helfer, das passte für ihn schlecht zusammen, sagt sie heute. Dann passiert aber etwas, das zu diesem Selbstbild nicht passt. Mans erzählt: „Er saß da mit dieser anderen Person. Ich hatte untenrum nichts an. Da meinte er: Charlotte, komm mal her. Dann hat er mich untenrum angefasst, vor der anderen Person, und zu der gesagt: Guck mal, wie schön.“

„Das ist seine Taktik“, sagt Charlotte Mans: Sich als Helfer darzustellen, das im Endeffekt aber nur auszunutzen. Für sie ist es eine Ungerechtigkeit, dass auf so eine Tat keine Konsequenzen folgten. „Deswegen finde ich es gut, wenn er weiß, dass ich etwas sage. Dass es eben doch Konsequenzen gibt.“

Jörg Peters bestreitet die Vorwürfe

Jörg Peters bestreitet auf Nachfrage unserer Zeitung die Vorwürfe von Charlotte Mans: „Ich? Im Leben nicht! Im Leben nicht!“, sagt er am Telefon und beruft sich darauf, schon lange Opfern von sexuellem Missbrauch zu helfen. Solche Vorwürfe habe es dabei immer wieder gegeben: „Diese Frauen haben die professionelle Zuwendung meinerseits falsch interpretiert, so wie das 30 Prozent der Psychologen und Ärzte oder sonst wem immer geht.“ Er habe das recherchiert, jeder dritte Mediziner – egal in welcher Branche – werde Opfer von Stalking. Nur ist er eben weder Arzt noch Psychologe. Und von Stalking kann hier keine Rede sein. Seine Frau reagiert auf unsere schriftliche Bitte um Stellungnahme nicht.

Die meisten der heutigen Mitglieder der Gruppe sind seit 20 und mehr Jahren dabei. Frühere Wegbegleiter sind sich sicher: Die kommen aus diesen Denkmustern nicht mehr heraus. Die übrigen Mitglieder sind, soweit bekannt, alle volljährig. Sich einer autoritären Wohnzimmersekte anzuschließen ist nicht verboten.

Seit dem Frühjahr 2021 aber drängt die Gruppe selbst in die Öffentlichkeit: Sie gründen einen Kreisverband einer politischen Partei, Sektenmitglieder kandidieren für öffentliche Ämter. Und es steht zu vermuten, dass sie nicht frei sind in ihren Entscheidungen – die wesentlichste Voraussetzung für ein politisches Mandat. Ihre Entscheidungsfreiheit haben sie schließlich seit Jahren oder gar Jahrzehnten an ihren Guru Yognath, an den Autor Hans Georg van Herste, an den Masseur Jörg Peters delegiert.

*Name wurde von der Redaktion geändert. Für diesen Text wurden sechs frühere Mitglieder und Familienangehörige gesprochen. Sie alle sind der Redaktion namentlich bekannt. Die Aussteiger haben das Leben in dieser Sekte hinter sich gelassen und möchten deshalb nicht mehr namentlich damit in Verbindung gebracht werden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de