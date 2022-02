Verwüstung mit 200 km/h: Orkan Quimburga fegt 1972 durch den Harz

Vor fast 50 Jahren sorgte der Orkan Quimburga am 13. November 1972 für großen Schaden im Harz. Der Orkan hatte eine bis dahin unbekannte Stärke von 200 km/h – auf dem Brocken wurden sogar 245 km/h gemessen. 100.000 Hektar wurden beschädigt, 4.800 Hektar komplett zerstört, besonders Fichtenbestände.

Insgesamt lagen 17 Millionen Kubikmeter Holz am Boden. Ganze Berghänge waren kahl, die Arbeit von Generationen wurde zerstört. 22 Menschen sind in Niedersachsen durch den Sturm gestorben, sechs Frauen und Männer kamen durch einstürzende Mauern ums Leben, 16 Menschen starben bei Aufräumarbeiten in den Niedersächsischen Forsten.

Forstarbeiter werden zur Hilfe angeworben

Um die Arbeiten voranzutreiben, wurden Forstarbeiter aus Baden-Württemberg, Bayern, Österreich und sogar Schweden angeworben. Bis tief in die Nacht wurde gearbeitet, zwölf Stunden am Tag am Stück 14 Tage, dann wurden sie ausgetauscht, berichtet Heinz-Gerhard Paul aus Wieda. Auf den Bahnhöfen in Herzberg und Walkenried wurde das Holz rund um die Uhr verladen. In Wieda wurden die Österreicher in Ferienzimmern untergebracht und in der damaligen Tanne bewirtet.

Die Firma Kastenmüller aus Sauerlach nahe München war mit vielen Holz- und Langholz-Lastkraftwagen in Wieda stationiert, sie transportierten das Holz zu den Bahnhöfen und Holzlagerstellen, die auch durch Wasser berieselt wurden, um den Borkenkäfern keine Angriffsflächen zu bieten.

Ein besonderes Ereignis bleibt in Erinnerung

Die Firma Obermann Nutzfahrzeuge in Wieda, bei der Paul zu der Zeit Betriebsleiter war, habe mit einer MAN-Vertretung rund um die Uhr zusätzlich die Reparaturen an den Holzfahrzeugen durchgeführt.

An ein besonderes Ereignis von damals könne sich Paul noch erinnern. Am Vatertag im Jahr 1973 sei er Richtung Stöberhai unterwegs gewesen, wo nahe der Schusterwiese zwei Forstarbeiter aus Österreich in einer Hütte untergebracht waren. Einer der beiden Männer habe eine Trompete dabei gehabt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de