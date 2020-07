Feuerwalze zerstört Gummifabrik und Diskothek im Harz

Über 150 Einsatzkräfte sind seit dem Sonntagabend 20 Uhr im Einsatz, um einen Großbrand auf dem Gelände einer Gummifabrik in Ballenstedt (Harz) zu löschen. Nach Angaben der Feuerwehr stehen drei Lagerhallen, eine benachbarte Diskothek und tausende Tonnen Gummi in Vollbrand.

Die Feuerwehr hat Probleme mit der Wasserversorgung. Holger Kohl, Stadtwehrleiter von Ballenstedt schilderte in der Nacht zum Montag die Lage: „Wir haben massive Probleme ausreichend Löschwasser heranzuführen. Das Problem ist das Gummi, denn es brennt sehr lange und entwickelt dabei eine extrem hohe Hitze.“

Löscharbeiten möglicherweise bis Dienstag

Noch ist unklar, was den verheerenden Großbrand in Ballenstedt verursacht hat. Wie Einsatzleiter Holger Kohl am Montagvormittag während einer Begehung sagte, werden die Löscharbeiten vermutlich noch den ganzen Tag andauern. Möglicherweise sogar noch bis Dienstag. „Die Schlacht ist noch nicht ganz geschlagen“, so der Stadtwehrleiter.

Unter anderem mussten Sandsackbarrieren aufgebaut werden, um das kontaminierte Löschwasser und den Schaum aufzufangen. Nun geht es darum, an die zahlreichen Glutnester zu kommen. Dafür wird schwere Technik benötigt. Es wurde bereits Kontakt mit dem Technischen Hilfswerk aufgenommen. „Die Kameraden haben wirklich sehr gut durchgehalten. Noch mal mein aller herzlichsten Dank an Alle“, so Holger Kohl.

Betroffenes Gebiet umfahren

Über das Informationssystem KatWarn wird die Bevölkerung gewarnt. Die Integrierte Leitstelle des Landkreises Harz fordert dazu auf, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren. Anwohner sollen Fenster und Türen schließen.