Betrunkener Autofahrer mit Kindern an Bord baut Unfall im Harz

Im Harz hat ein betrunkener Autofahrer seinen Wagen zu Schrott gefahren – seine beiden 3 und 9 Jahre alten Kinder hatte er dabei. Der 32-Jährige war am Samstagabend zwischen Wernigerode und Elbingerode unterwegs, als er mit dem Auto in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam, wie die Polizei in Halberstadt am Sonntag mitteilte.

Fahrer hatte Alkohol im Blut

Der Mann verletzte sich leicht. Seine Kinder wurden ebenfalls verletzt und zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Bei dem 32-Jährigen wurden knapp 2 Promille Atemalkohol gemessen. Am Wagen entstand laut Polizei augenscheinlich Totalschaden. dpa