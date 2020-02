Bad Lauterberg. Eine Falschmeldung ist in Sozialen Medien in Umlauf, die teilweise für echt gehalten wird und für Verunsicherung im Harz sorgt. Aber: Es ist ein Fake.

Nur ein „Scherzartikel“ – Kein Corona-Virus in Lauterberg

Es war als Scherz gedacht: Das Corona-Virus soll bei einer Person in Bad Lauterberg identifiziert worden sein. Das meldet eine als Zeitungsartikel ausgegebene Nachricht, die in Sozialen Medien verbreitet und teilweise für echt gehalten wurde. Tatsächlich stammt sie von einem Internetangebot, bei dem jeder „Scherzartikel“ verfassen kann. Der Betreiber teilt auf Nachfrage unserer Zeitung mit, der Artikel sei nicht mehr online. Vermutlich habe der Verfasser ihn als Screenshot – und ohne die zugehörige Aufklärung – in Umlauf gebracht.

Laut des Textes soll sich der Infizierte im Universitätsklinikum Göttingen befinden. Zurzeit gebe es dort keine Patienten mit dem Virus, bestätigt ein Sprecher, dass es sich um eine Falschmeldung handelt. Das bekräftigt auch Michael Schmidt von der Bad Lauterberg Stadtverwaltung.