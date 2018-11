23-Jährige beißt Goslarer Polizisten in den Finger

Recht streitbereit zeigte sich eine junge Frau aus Goslar am Freitagvormittag in der Kreisverwaltung. Zunächst gab es laut Polizei Differenzen mit einem Verwaltungsmitarbeiter. Die 23-Jährige wurde aufgefordert, den Raum zu verlassen. Sie weigerte sich, der Mitarbeiter rief die Polizei zur Hilfe. Das brachte die Harzerin erst richtig in Rage. Sie leistete erheblichen Widerstand, biss einen der Polizeibeamten in den Finger.

Zeit zum Nachdenken hatte sie dann anschließend. Für sie endete der Streit in einer Arrestzelle: „Die Besucherin besuchte im Anschluss das polizeiliche Gewahrsam“, heißt es im Polizeibericht.