Gifhorner Helios-Klinikum bereitet sich auf die Viren vor

Der erste bestätigte Fall von Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus in Niedersachsen ist keine 4 Kilometer von Gifhorns Kreisgrenze entfernt: in Eltze (Gemeinde Uetze) in der Region Hannover. Für das Helios-Klinikum in Gifhorn bedeutet das besondere Aufmerksamkeit, denn der erkrankte Mann aus...