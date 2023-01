Laura Nolte im Monobob zur WM-Halbzeit auf Goldkurs

Laura Nolte aus Winterberg liegt bei der Monobob-Weltmeisterschaft in St. Moritz nach zwei von insgesamt vier Läufen auf Goldkurs. Die Zweierbob-Olympiasiegerin von Peking führt zur Halbzeit mit 0,27 Sekunden Vorsprung vor Monobob-Olympiasiegerin Kaillie Humphries aus den USA.

Dritte ist Lisa Buckwitz vom BCR Thüringen, die im zweiten Lauf am Samstag die Startbestzeit auf 5,77 Sekunden schraubte. Die Wiesbadenerin Kim Kalicki liegt vor den beiden abschließenden Läufen auf Rang sieben vor Junioren-Weltmeisterin Maureen Zimmer vom BSC Sachsen Oberbärenburg, die im ersten Durchgang Startbestzeit schob.

„Ich war mit dem ersten Lauf schon sehr zufrieden, da war die Bahn reifiger. Im zweiten Lauf hatte ich einen kleinen Fehler, aber ich bin trotzdem super zufrieden. So kann es weitergehen. Ich gehe es morgen so an, als würde es bei null losgehen“, sagte die 24-jährige Nolte.

Die erkältete Buckwitz hatte mit der dünnen Höhenluft in St. Moritz schwer zu kämpfen, überraschte dennoch mit einem starken Start. „Ich bin nicht so fit, wie ich es gerne hätte. Doch ich habe es halbwegs hinbekommen. Ich kann damit sehr zufrieden sein und morgen noch mal richtig angreifen“, sagte die Zweierbob-Olympiasiegerin von Pyeongchang. Damals schob sie noch Mariama Jamanka an, nun sitzt sie selbst als Pilotin an den Lenkseilen.