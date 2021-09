US Open

US Open US Open: Zverevs Final-Traum geplatzt: Pleite gegen Djokovic

Alexander Zverev und Novak Djokovic nach dem Halbfinale bei den US Open: "Wir haben beide alles auf dem Platz gelassen."

New York. Wieder kein Grand-Slam-Titel für Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverevs. Bei den US Open scheitert er im Halbfinale an Novak Djokovic.