BVB-Trainer Favre verliert in Barcelona sein erstes Finale

Lucien Favre schien kurz zu versteinern in seiner Coaching Zone. Dann wandte er sich resigniert ab vom Spielfeld, vergrub die Hände in den Taschen und kauerte sich auf die Ersatzbank. Eben hatte der Trainer von Borussia Dortmund mitansehen müssen, wie Antoine Griezmann in der 67. Minute das 3:0 für...