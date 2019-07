Federer ringt im Wimbledon seinen ewigen Rivalen nieder

Es liegt im Wesen eines Gigantenduells, dass sich einer der Riesen am Ende wie ein Zwerg fühlen muss. Am Freitagabend war dies bei den All England Championships der Spanier Rafael Nadal (33/Nr. 2 der Welt), der im Halbfinale gegen seinen Dauerrivalen Roger Federer (37/Nr. 3) das Nachsehen hatte....