Löw über DFB-Personalnot: "Das hat es noch nie gegeben“

Wer sich noch einmal in komprimierter Form die Erfolge der deutschen Fußballnationalmannschaft in Erinnerung rufen will, der ist in Dortmund im Deutschen Fußballmuseum genau richtig. Direkt am Eingang zur Linken sind noch einmal auf großen Fotos die WM-Triumphe von 1954, 1974, 1990 und 2018 zu...