Bierhoff warnt DFB-Team vor „hartem Prüfstein“ Niederlande

Oliver Bierhoff sitzt auf einem Podium im Millerntor-Stadion und ist recht zufrieden. Dort wo sonst der FC Sankt Pauli zu Hause ist, gastiert derzeit die Nationalmannschaft, um sich auf die EM-Qualifikationsspiele gegen die Niederlande am Freitag und in Nordirland am Montag (beide 20.45 Uhr/RTL)...