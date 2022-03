Fußball Infantino will für dritte Amtszeit als Fifa-Chef kandidieren

Gianni Infantino strebt eine dritte Amtszeit als Fifa-Präsident an und stellt sich kommendes Jahr zur Wiederwahl.

Doha. Gianni Infantino (52) strebt eine dritte Amtszeit als Chef des Fußball-Weltverbands Fifa an. Das kündigte der Schweizer in Doha an.