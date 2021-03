TV-Quoten: 6,4 Millionen sehen DFB-Sieg in Rumänien bei RTL

Diese Partie hätte man früher entscheiden müssen, meinte Joshua Kimmich. Kapitän Manuel Neuer stimmte dem zu: „Wir müssen das zweite, dritte Tor machen, dann kommen wir nicht noch mal in Gefahr.“ Eigentlich waren sich alle nach dem 1:0-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft in Rumänien einig, dass der Erfolg deutlich höher hätte ausfallen können, ausfallen hätte müssen.

„Wir hätten die Angriffe manchmal konsequenter zu Ende spielen können. Die Tore zählen, egal wie sie fallen“, erklärte Bundestrainer Joachim Löw. Das einzige deutsche Tor erzielte Serge Gnabry, die Vorarbeit leistete Kai Havertz (16.). Gerade in der zweiten Halbzeit verschluderte die DFB-Elf Chance die Chancen. Und: „In der 90. Minute hatten wir noch Glück, dass sie nicht den Ausgleich machen“, sagte Kimmich.

RTL-Experte Uli Hoeneß lobt die deutsche Nationalmannschaft

Auch RTL-Experte Uli Hoeneß bemängelte die deutsche Chancenverwertung. Die Spieler hätten es manchmal zu kunstvoll versucht. Trotzdem lobt Hoeneß: „Die zwei Spiele gegen Island und Rumänien hatten überhaupt nichts mit dem Rumpelfußball von 2018 oder dem blutleeren Auftritt in Spanien zu tun.“ Löw meint: „Wir haben drei Punkte, darauf können wir aufbauen.“

Deutschland führt die Tabelle der Gruppe J in der Qualifikation für die Winter-WM in Katar mit zwei Punkten an. Am Mittwoch empfängt Löws Elf in Duisburg nun Nordmazedonien (20.45 Uhr/RTL). Dort sollte die Nationalelf möglichst weiteres Selbstvertrauen aufbauen. Denn anschließend sieht sie sich erst im Sommer für die Europameisterschaft wieder.

Bundestrainer Joachim Löw wechselt Timo Werner erst spät ein

So begründete Löw auch, warum er erst so spät wechselte. In der 77. Minute durfte Timo Werner den Rasen betreten. Kurz vor Schluss kam noch Amin Younes. „Es ist wichtig, sich einzuspielen in diesem Jahr, nachdem wir letztes Jahr viele Wechsel hatten“, erklärte der Bundestrainer.