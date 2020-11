Biathlon unter Corona-Vorzeichen: Start in den neuen Weltcup

Ein klein wenig getroffen haben die ersten Auswirkungen der Corona-Pandemie Benedikt Doll bei der Vorbereitung auf die neue Saison schon. Für Ende Mai und Anfang Juni hatten die deutschen Biathlon-Athleten in den Vogesen und bei Doll vor der Haustür im Schwarzwald einen Radlehrgang geplant – der wegen der weitreichenden Einschränkungen im Frühjahr dann aber ausfiel. „Das war schade, dass das nicht geklappt hat“, sagt der beste deutsche Skijäger des letzten Winters – der aber auch das große Ganze im Blick hat.

Doll vor dem Biathlon-Start: "Wir hatten richtig viel Glück"

„Vor allem wir Wintersportler hatten richtig viel Glück“, betont der 30-Jährige im Gespräch mit diesem Portal. „Wir konnten die letzte Saison fast noch ganz zu Ende laufen. Und jetzt… meine Güte: Ich bin in der Natur unterwegs, und das konnte ich auch unter dem ‚Corona-Lockdown‘ sein.“ Nur die finale Weltcupstation in Oslo kippte der zuständige Weltverband (IBU) vor acht Monaten. Und nun, wo im finnischen Kontiolahti die neue Saison beginnt, räumt Dolls Teamkollegin Franziska Preuß ein: „Ich persönlich hätte im März nicht gedacht, dass Corona auch jetzt noch so ein Thema ist. Das habe ich unterschätzt.“

Letzte Kraft für die letzten Meter: Benedikt Doll (vorn) war im Winter 2019/2020 der beste deutsche Biathlet. Foto: DPA

Mit dem Einzel bei Männern und Frauen steigen die 26-jährige Oberbayerin und der internationale Skijägertross am Samstag wieder ein – in einen Winter, den Bundestrainer Mark Kirchner wegen der speziellen Umstände vorab als „verrückt“ bezeichnet. Denn vieles wird in den nächsten vier Monaten anders sein, als die Wettkämpfer mit Ski und Gewehr es bislang gewohnt waren. So finden acht der zehn Weltcups, die rund um die WM Mitte Februar in Pokljuka geplant sind, als Doppelveranstaltungen an einem Ort statt. Allein Antholz Ende Januar und Oslo, wo im März das Saisonfinale terminiert ist, tragen wie sonst nur einen Weltcup aus.

Wegen Corona: Biathlon-Weltcup weitgehend als Doppelveranstaltung

„Um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren, war das die absolut richtige Entscheidung“, findet Preuß. Dadurch seien die Biathleten jeweils zwei Wochen am Stück in einer Blase, was in diesem Jahr sehr wichtig sei. Schließlich stellen gerade die Reisetage mit einer erhöhten Infektionsgefahr einen Risikofaktor dar. „Wenn es einen da erwischt, hängt ein richtiger Rattenschwanz daran“, erklärt Preuß, die es genießt, die Ruhetage jetzt tatsächlich zur Regeneration nutzen zu können.

Zur Durchführung der regelmäßigen Corona-Tests bei Sportlern, Trainern, Betreuern und Funktionären richtet die IBU an den jeweiligen Weltcuporten ein eigenes Labor ein. Arnd Peiffer fehlt gerade „ein bisschen die Leichtigkeit“. In Anbetracht der nahezu normalen Vorbereitung sagt der Sprint-Olympiasieger von Pyeongchang aber auch: „Wenn ich keine guten Leistungen bringe, wäre es eine Ausrede, wenn ich es auf die Corona-Einschränkungen schieben würde.“

Biathlon-Stars leiden mit Sommersportlern: Wegen Corona stehen im Winter weniger Existenzen auf dem Spiel

Vanessa Hinz (28) verweist in dem Zusammenhang auf ihren engen Kontakt zu einigen Triathleten, bei denen in diesem Jahr unter anderem die WM auf Hawaii abgesagt wurde. „Existenzen stehen da ganz anders auf dem Spiel als bei uns“, sagt die WM-Zweite im Einzel vom Februar in Antholz. Schließlich hätten die Triathleten keine Behörde hinter sich wie etwa die DSV-Skijäger. „Von daher“, weiß Hinz, „sind wir schon privilegiert.“

Die deutsche Biathlon-Staffel der Frauen: (von links) Franziska Preuß, Denise Herrmann, Karolin Horchler und Vanessa Hinz. Foto: DPA

Als eine unter diesen Privilegierten tauscht Denise Herrmann sich immer mal mit Gesa Felicitas Krause aus. Dass die Weltklasse-Hindernisläuferin ihre Motivation hochhalten kann, ohne zu wissen, ob sie nicht vielleicht ins Blaue hinein trainiert, beeindruckt die Verfolgungsweltmeisterin von 2019. „Mir haben die Sommersportler in diesem Jahr echt leid getan. Als sogar die Olympischen Spiele verschoben wurden – das war schon beängstigend“, sagt Herrmann. Umso erfreulicher findet es die 31-Jährige, die den Sieg im Gesamtweltcup gegenüber dieser Zeitung als ihr „großes Ziel“ für diesen Winter ausgibt, dass es bei den Skijägern nun wieder los geht. Wenn auch in einem an Corona angepassten Modus.

Weil die Biathlon-Stars jetzt aber wieder starten dürfen, denkt Benedikt Doll, Vorjahres-Achter im Gesamtweltcup, vor seinen ersten Rennen in Kontiolahti vor allem an seine Schwester. Die gehört zum Bundeskader der Bergläufer, läuft zudem schnelle Marathons. „Bei ihr wurden auch alle Rennen abgesagt, die ganzen Bergläufe, WM und EM“, erzählt ihr Bruder. „Sie ist da richtig in ein Loch gefallen. Bei ihr konnte ich nachvollziehen, wie sich andere Sommersportler fühlen müssen.“