Coronavirus: Deutsches Rotes nennt Versorgung mit Schutzmaterial „völlig unzureichend“

Das Deutsche Rote Kreuz warnt mit Blick auf die Krankheits- und Sterbefälle vor unhaltbaren Situationen in Alten- und Pflegeheimen in der der Corona-Krise. „Die Situation ist sehr, sehr angespannt. Wenn wir nicht aufpassen, werden die Krankenhäuser in den nächsten Wochen viele Patienten aus...