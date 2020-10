Der frühere US-Präsident Barack Obama hat bei seiner ersten Wahlkampf-Kundgebung zur Unterstützung des Präsidentschaftskandidaten Joe Biden harte Angriffe gegen Amtsinhaber Donald Trump gefahren. In einer Rede in Philadelphia bezeichnete Obama den Präsidenten als "unfähig, den Job ernst zu nehmen".

Weniger als zwei Wochen vor der US-Wahl kommt es zum letzten großen direkten Schlagabtausch zwischen Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden. In der Nacht zum Freitag (ab 3 Uhr deutscher Zeit) treten die beiden in in Nashville im Bundesstaat Tennessee zum finalen TV-Duell gegeneinander an.