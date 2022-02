Spenden für die Ukraine: So können Sie Menschen vor Ort helfen

Hilfsorganisationen Ukraine-Krieg: So können Sie für Menschen vor Ort spenden

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bürgerinnen und Bürger zu Solidaritätsaktionen für die Ukraine aufgerufen. Es sei "gut", dass sich überall in Deutschland Menschen auf Straßen und Plätzen versammelten, um gegen den russischen Angriff zu protestieren, sagte Steinmeier in Berlin.

Beschreibung anzeigen

Berlin Millionen Menschen in der Ukraine sind nach dem russischen Angriff auf Hilfe angewiesen. Wo Sie für die Menschen in Not spenden können.