Baerbock, Habeck - Ermittlungen gegen Grünen-Spitze wegen Corona-Boni

Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Anfangsverdachts der Untreue gegen den Bundesvorstand der Grünen. Das bestätigte ein Sprecher der Behörde am Mittwochabend, zuvor hatte der „Spiegel“ berichtet. Ein Grünen-Sprecher bestätigte ebenfalls, dass es Ermittlungen gebe.

„Es geht dabei um die Mitwirkung der Mitglieder des Bundesvorstandes an Beschlüssen zur Auszahlung von sogenannten „Corona-Boni“, die – wie bereits bekannt – 2020 an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle und zugleich an den Bundesvorstand gezahlt worden waren“, erklärte der Parteisprecher.Der Verdacht richtet sich auch gegen Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Sie gehören dem Bundesvorstand als Parteivorsitzende an.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Corona-Bonus: Grüne Spitzenpolitiker erhielten Sonderzahlung über 1500 Euro

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte dem „Spiegel“, dass der Gegenstand des Verfahrens die Bewilligung von Boni-Zahlungen durch die Mitglieder des Bundesvorstands an sich selbst im Jahr 2020 ist. Insgesamt betrugen die Sonderzahlungen jeweils 1500 Euro. Alle sechs Mitglieder des Parteivorstands erhielten einen derartigen Bonus.

Dem Behördensprecher nach hatte es in Reaktion auf Medienberichte über die Sonderzahlungen aus dem vergangenen Jahr Strafanzeigen von Privatpersonen gegeben. Diese seien Grundlage der Ermittlungen gegen die Spitzenpolitiker der Grünen. Betroffen sind:

Bundesvorsitzende und Außenministerin Annalena Baerbock,

Bundesvorsitzender und Wirtschaftsminister Robert Habeck,

die beiden stellvertretenden Bundesvorsitzenden Ricarda Lang und Jamila Schaefer,

der Bundesgeschäftsführer und Staatssekretär Michael Kellner

sowie der Schatzmeister der Partei, Marc Urbatsch.

Annalena Baerbock und Robert Habeck beim Außerordentlichen Länderrat der Grünen in Berlin, Oktober 2021. Foto: dpa

Ermittlungen gegen Grünen-Politiker – Bundestagspräsidentin wurde wohl bereits im Dezember informiert

Bis auf Urbatsch sind alle Beschuldigten Mitglieder des Deutschen Bundestags und genießen deshalb politische Immunität. Vor Beginn der Untersuchung musste deshalb Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) informiert werden. Der „Spiegel“ berichtet, dass dies bereits im Dezember geschah.

Den beanstandeten Corona-Bonus hatten 2020 alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Grünen-Bundesgeschäftsstelle erhalten. Damit sollten Belastungen durch die Arbeit im Homeoffice und Bauarbeiten im Gebäude ausgeglichen werden. Dass der Bonus auch an die sechs Mitglieder des Bundesvorstands ausgezahlt wurde, war laut internen Rechnungsprüfern aber nicht durch parteieigene Regelungen gedeckt gewesen, wie sie in einem Bericht im Herbst 2021 kritisierten. Der Bericht lag damals der Deutschen Presse-Agentur vor.

Zu jenem Zeitpunkt hatte der Parteivorstand laut Bundesschatzmeister Marc Urbatsch allerdings bereits beschlossen, derartige Sonderzahlungen für Vorstandsmitglieder abzuschaffen. Das sollte auch für das laufende Haushaltsjahr gelten. „Angesichts der nun vorgetragenen Kritik der Rechnungsprüfer werden die Vorstandsmitglieder zudem den Corona-Bonus an die Partei zurückzahlen“, erklärte Urbatsch damals. Inwiefern dies bereits geschehen ist und die Ermittlungen beeinflussen könnte, ist unklar.

(bml/dpa/AFP)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de