Ungeimpfter Quarantänefall: Hier gibt es bald keine Lohnfortzahlung mehr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) setzt darauf, an Orten des öffentlichen Lebens mehr Menschen für die Corona-Impfung zu gewinnen. Es fehle noch immer an der "einfachen Gelegenheit" zum Impfen, sagte Spahn.

Die Bewältigung der Corona-Pandemie ist mit immensen Kosten verbunden. Nur ein Faktor ist die Lohnfortzahlung im Falle einer Quarantäne. So hat eine Umfrage des evangelischen Pressedienstes unter den Ministerien der Länder ergeben, dass mehr als 450 Millionen Euro für Quarantäne bedingte Verdienstausfälle gezahlt wurden. Spitzenreiter der Entschädigungssummen sind NRW mit 120 Millionen Euro und Bayern mit 83 Millionen Euro.

Erste Bundesländer überdenken nun diese Fortzahlungen, und zwar dann, wenn eine Quarantäne durch eine Corona-Schutzimpfung vermeidbar gewesen wäre.

Spahn: "Am Ende müssen die Steuerzahler die Lohnersatzzahlungen finanzieren"

Am vergangenen Mittwoch wurde Gesundheitsminister Jens Spahn auf einer Pressekonferenz gefragt, ob er diese Entscheidung für richtig halte und ob die Arbeitgeber ihre Mitarbeiter in solchen Fällen nach dem Impfstatus fragen dürfen. Spahn verweist auf die Entscheidung der Bundesländer. Er könne die Maßnahme aber gut nachvollziehen. "Da ja am Ende die Steuerzahler die Lohnersatzzahlungen finanzieren." Und das für jemanden, "der sich hätte impfen lassen können."

Die Debatte um Kostenübernahmen habe man auch schon an anderer Stelle geführt, zum Beispiel bei den kostenlosen PCR-Tests. "Ich sehe nicht ein, warum andere zahlen sollen wenn sich jemand nicht für die kostenlose Impfung entscheidet – obwohl er es könnte", so Spahn. Einen Punkt will der Gesundheitsminister aber betonen: "Ich finde es ist ein hohes Gut in unserem Gesundheitssystem, nicht danach zu fragen, warum jemand krank ist. Diese Debatte wird es bei mir jedenfalls nicht geben."

Lohnausfall für Ungeimpfte – in Baden-Württemberg schon entschieden

Baden-Württemberg will als erstes Bundesland Ungeimpften die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall versagen – immerhin sei das Impfangebot in Baden-Württemberg mittlerweile ausreichend verfügbar. Nichtgeimpfte Personen müssen damit rechnen, ab dem 15. September für einen quarantänebedingt erlittenen Verdienstausfall keine Entschädigung mehr zu erhalten.

Möglich ist das nur, wenn der Arbeitgeber über den Impfstatus des Arbeitnehmers informiert ist. Aktuell gibt es die Impfauskunftspflicht jedoch nur in bestimmten Berufsgruppen wie Mitarbeitenden aus Krankenhäusern und Arztpraxen.

Lohnfortzahlung – Ausnahmeregel vom Datenschutz

Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt die Pressestelle des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration in Baden-Württemberg, bei dem Fall der Lohnfortzahlung handele es sich um einen Ausnahmefall.

Man habe sich beim Bund informiert und der Paragraf 56 (Entschädigung) des Infektionsschutzgesetztes erlaube eine Ausnahme vom Datenschutz. Im Zuge der Lohnfortzahlung eines Quarantänefalls ermögliche es das Datenschutzrecht dem Arbeitnehmer "im eng begrenzten Zusammenhang mit der Auszahlung der Entschädigung, Informationen zum Impfstatus von den betroffenen Arbeitnehmern einzuholen." Ansonsten bleibe es aber bei der Regel, dass Arbeitgeber nur in festgelegten Berufsgruppen einen Nachweis erfragen dürfen.

Bei Quarantänefall: Arbeitgeber darf Impfnachweis fordern

Konkret heißt das: Der Arbeitgeber darf bei seinen Mitarbeitenden nachfragen, ob ein Impfschutz vorliegt und sich diesen auch durch ein entsprechendes Dokument, wie dem Impfpass, belegen lassen. Bei einer Quarantänemeldung geht der Arbeitgeber in Vorkasse. Erst im Nachhinein kann er sich das Geld von den Behörden erstatten lassen. Wer aus medizinischen Gründen keine Impfung bekommen kann, reicht dem Arbeitgeber einen Nachweis vom Arzt ein.

Dieselbe Regel gilt ab kommendem Monat auch in Rheinland-Pfalz. Zur Begründung teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Donnerstag mit, dass ab dem 1. Oktober grundsätzlich davon auszugehen sei, "dass alle Bürgerinnen und Bürger in den Altersklassen, in denen die Impfung öffentlich empfohlen wurde und soweit ihnen die Impfung medizinisch möglich ist, ein Angebot für die Corona-Schutzimpfung erhalten haben".

Lauterbach hält Lohnabzüge wegen Quarantäne für falsch

Doch es gibt auch erste Gegenstimmen. So twitterte SPD-Politiker Karl Lauterbach am Donnerstagmorgen: "Lohnabzüge wegen Quarantäne halte ich für falsch. Nicht alle Ungeimpfte sind Querdenker, viele haben wir mit unserer Kampagne einfach noch nicht erreicht. Kranke dürfen nicht für Fehlverhalten bestraft werden, und erst recht nicht für Verzicht auf Impfung."

