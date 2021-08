Grüne singen in neuem Spott - Baerbock und Habeck verzichten lieber

Berlin "Kein schöner Land in dieser Zeit" ist ein traditionelles Volkslied. Nun haben die Grünen den Klassiker für den Wahlkampf umgedichtet.

Der Wahlkampf geht weniger als fünf Wochen vor der Bundestagswahl in die heiße Phase. Ein Grund für die Grünen, sich an die Neuinterpretation des alten Volkslieds "Kein schöner Land in dieser Zeit" zu machen: Die Partei hat über Twitter ein Video zu ihrer Eigenkreation "Ein schöner Land" veröffentlicht.

Jetzt alles geben, den Aufbruch leben – wir sind bereit. "Ein schöner Land" ist möglich.

👉 GRÜN wählen am 26. September #btw21 oder schon heute per Briefwahl. Für ein klimaneutrales, gerechteres Morgen für alle. pic.twitter.com/Ba434nNc4K — BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (@Die_Gruenen) August 24, 2021

In dem kurzen Streifen wird das Wahlprogramm der Grünen verkürzt in Liedform dargeboten: "Müssen uns're Erde wahr'n, fürs Leben wird es hier zu warm", heißt es etwa darin. Annalena Baerbock und Robert Habeck verzichten lieber auf einer Gesangseinlage. (raer)

