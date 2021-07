Merkel: Diesen Fehler beim Klimawandel bereut sie heute

Angela Merkel (CDU) zeigt in der Hochwasserkatastrophe Präsenz: In Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen zeigt sich die Bundeskanzlerin an der Seite von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) betroffen vom Schicksal der Menschen und verspricht schnelle, unbürokratische Hilfe.

Wenn es Unterschiede zwischen Frauen und Männern in der Politik gebe, dann gebe es „tendenziell bei Frauen eine größere Sehnsucht nach Effizienz“, meint Angela Merkel. Aber da gebe es auch Ausnahmen, so die Bundeskanzlerin. Zum voraussichtlich letzten Mal gab Merkel am Donnerstag ihre traditionelle Sommerpressekonferenz in Berlin und stellte sich den Fragen der Hauptstadtjournalisten, zu Corona, dem Hochwasser, der Klimakrise und zum Feminismus.

„Das habe ich mir 1990, als ich in die Politik ging, echt leichter vorgestellt“, so Merkel mit Blick auf die Gleichberechtigung von Frauen in der Wirtschaft. Zur Frage vom Frauenanteil in Führungspositionen sagt Merkel, dass sie mit der Zeit gemerkt habe, dass „von selbst sehr wenig geht“.

Sie sieht allerdings auch große Veränderungen in der Gesellschaft. Sie freue sich, dass aus dem einst „Wickel-Volontariat“ genannten Elterngeld auch für Väter eine kleine Selbstverständlichkeit geworden sei. Die Dinge hätten sich in jungen Familien verändert. Dass auch Männer zu Hause blieben, sei ein Fortschritt, der allen zugutekomme, sagte Merkel.

Merkel gibt Versäumnisse beim Klimaschutz zu

Ihre ersten Worte der Pressekonferenz widmet die Kanzlerin der Hochwasser-Katastrophe der vergangenen Woche und erinnerte an die 170 Todesopfer. Zum Beseitigen der Schäden werde es einen langen Atem brauchen, sagte die -Politikerin.

Lesen Sie auch: Flutopfer bei „Markus Lanz“: „Wir sind nicht gewarnt worden“

Neben der Corona-Pandemie war der Klimawandel zentrales Thema der Pressekonferenz. Die Klimapolitik präge ihr politisches Schaffen seit 1994, bilanziert Merkel. „Ich habe sehr, sehr viel Kraft in meinem politischen Leben eingesetzt, dass wir zumindest diesen Weg gehen konnten“, so Merkel mit Blick auf das Pariser Abkommen und die CO2-Budgets der EU-Staaten. „Es ist einiges passiert, wir sollten nicht so tun, dass nichts passiert ist.“

Seit ihrem Antritt als Kanzlerin 2005 sei zwar der Anteil von erneuerbaren Energien an der Stromversorgung von zehn Prozent auf über 40 Prozent gewachsen, erklärt Merkel. Auch die CO2 Emissionen seien seit 1990 um 40 Prozent reduziert worden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre letzte Sommerpressekonferenz gegeben. Foto: Hannibal Hanschke/AFP

Doch indirekt räumt Merkel auch Versäumnisse in der Klimapolitik unter ihrer Regide ein. „Das Tempo muss angezogen werden", die Veränderungen werden erheblich sein. Noch sei noch nicht genug getan wurde, um das Ziel zu erreichen, nicht mehr als 1,5 oder zwei Grad Erderwärmung zu haben. Sie rechnet mit einem tiefgreifenden Wandel unseres Lebens. Da müssten möglichst viele Menschen mitgenommen werden, so Merkel.

Sie selbst sehe es heute als Fehler, dass sie zu lange am Kyoto-Protokoll festgehalten habe. Dies sah verbindliche klimapolitische Verpflichtungen für die Industrieländer vor. Man hätte andernfalls schneller zum Pariser Abkommen mit den freiwilligen Verpflichtungen der Länder kommen können, meint Merkel.

„Was meine Amtszeit durchzogen hat, ist, dass wir allein mit nationaler Politik nicht Anforderungen nicht bewältigen können“, sagt Merkel auf die Frage, ob es sie freue, dass man sich auch die Krisenkanzlerin nenne. Das gelte nun auch für die Klimakrise. „Ein Leben ohne Krisen ist auch einfacher, aber sie müssen bewältigt werden.“

Lesen Sie hier: Flutkatastrophe: Merkel und Laschet sagen Soforthilfe zu

Merkel sorgt für Lacher

Mit einer etwas ungelenken Formulierung sorgt Merkel für Lacher. Auf die Frage, wo sie am Wahlabend um 18 Uhr sein werde, antwortet sie zunächst, sie wüsste es noch nicht. Aber sie werde sicher mit der Partei, die ihr nahestehe, in Verbindung sein. Darauf berichtigt sie sich: „Äh, die Partei, deren Mitglied ich bin.“ Auf die Frage, ob ihre Herkunft aus der DDR sie noch präge, antwortet sie: „Ohne Herkunft keine Zukunft.“

Sie habe immer versucht mit der gleichen Stimme in Ost und West zu sprechen, sagt Merkel. Das hat auch dazu geführt, dass nicht jeder sie mochte. Von dem neuen Kanzler oder der neuen Kanzlerin – es kandidieren bei der Bundestagswahl ausschließlich Westdeutsche – wünscht sie sich, dass die Person auch weiter auf Ostdeutschland schaue.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de