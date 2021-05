Belarus: Was Putin von Roman Protassewitschs Festnahme wusste

Flugzeug zur Landung gezwungen - EU bestraft Belarus

Die EU schließt Belarus praktisch vom europäischen Luftverkehr aus und will weitere Sanktionen gegen Einzelpersonen und Unternehmen verhängen. Die Regierung hatte eine Passagiermaschine am Sonntag zur Landung in Minsk gezwungen, um einen Oppositionellen festzunehmen.