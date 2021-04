Bundestagswahl 2021: Grünen-Chef Robert Habeck im Porträt

Sein neuestes Buch fängt Robert Habeck so an, wie es sich für einen Star gehört. Er zitiert noch größere Stars. „It’s hard to listen while you preach“, sang die irische Band U2. Mit dieser Zeile steigt der preisgekrönte Schriftsteller und Grünen-Co-Chef in sein Werk „Von hier an anders“ ein.

Dahinter steckt die Botschaft, dass die grünen Weltverbesserer erwachsen geworden sind, reif, das Land nach der verheerenden Corona-Pandemie erfolgreich zu führen. Gilt das auch für Habeck selbst?

Robert Habeck: Vom Literaten zum Umweltminister

Als Jugendlicher las er Camus, den großen französischen Literaten und Popstar seiner Generation: „Ich dachte damals, so willst du auch sein.“ Der Sohn eines Apotheker-Paares studierte Philosophie, promovierte über „literarische ­Ästhetizität“. Gemeinsam mit seiner Frau Andrea Paluch schrieb und übersetzte er Romane, kaufte ein Bauernhaus bei Flensburg und bekam vier Söhne. Mehr über den Spitzenpolitiker privat lesen Sie hier.

Dann stieg er Anfang der 2000er-Jahre bei den Grünen ein. Seine politische Karriere nimmt schnell an Fahrt auf. 2012 wird er in Kiel stellvertretender Ministerpräsident und Umweltminister für Schleswig-Holstein.

Lesen Sie hier: Grünen-Chef Robert Habeck im Interview – „Die CDU ist ein Scheinriese“

Habeck streichelt Robben, Kühe, Pferde. Gegner neuer Stromtrassen umsäuselt er so lange, bis deren Widerstand gebrochen ist. 2017 ist er neben CDU-Ministerpräsident Daniel Günther einer der Väter der ersten Jamaika-Koalition.

Dann wird Schleswig-Holstein für Habeck zu klein. Berlin ruft. 2017 fehlen ihm gegen Cem Özdemir nur 75 Stimmen zur grünen Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl. Ein Jahr später ist es so weit. Zusammen mit Baerbock übernimmt Habeck die Bundespartei.

Kein Twitter, kein Facebook

Die Medien stürzen sich auf ihn. Dreitagebart, grauer Wuschelkopf: Habeck genießt – und hebt ab. Nach dem starken Grünen-Ergebnis bei der Landtagswahl in Bayern springt er beim Stage­diving von der Bühne ins Publikum.

Bundestagswahl: Die Kanzlerkandidaten Bundestagswahl: Die Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock tritt als Kanzlerkandidatin für die Grünen an. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Bundestagswahl: Die Kanzlerkandidaten Baerbock ist die einzige Frau unter den Kandidaten und könnte die Nachfolgerin von Angela Merkel werden. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Bundestagswahl: Die Kanzlerkandidaten Mit Robert Habeck bildet Baerbock die Doppelspitze der Grünen. Foto: dpa

Bundestagswahl: Die Kanzlerkandidaten Die Union hat sich für Armin Laschet als Kanzlerkandidat entschieden. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Bundestagswahl: Die Kanzlerkandidaten Laschet ist amtierender CDU-Vorsitzender und Ministerpräsident von NRW. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services



Bundestagswahl: Die Kanzlerkandidaten Laschet konnte sich im Kampf um die Kandidatur gegen CSU-Chef Markus Söder durchsetzen. Foto: dpa

Bundestagswahl: Die Kanzlerkandidaten Für die SPD tritt Olaf Scholz als Kanzlerkandidat an. Foto: dpa

Bundestagswahl: Die Kanzlerkandidaten Scholz ist als Finanzminister bereits Teil der aktuellen Regierung. Foto: dpa

Bundestagswahl: Die Kanzlerkandidaten Zudem ist Scholz auch Vize-Kanzler von Angela Merkel. Foto: Pool / Getty Images

Anfang 2019 stellt er ein Video ins Netz, in dem er ankündigt, die Grünen wollten aus Thüringen ein „liberales und demokratisches Land“ machen. Hatte Habeck die Wende verschlafen, träumte er noch von Honecker und der SED? Schnell zieht er die Reißleine, meldet sich bei Twitter und Facebook ab. Die sozialen Medien hätten ihn verführt, sprach der Verführer. Bei Instagram zeigt er sich weiter ausgiebig.

Seitdem kann man beobachten, dass Habeck fokussierter spricht und auftritt. Fehler unterlaufen ihm dennoch. Im Fernsehen stottert er, als er nach dem Wirecard-Skandal erklären soll, was die Finanzaufsicht Bafin eigentlich macht.

Annalena Baerbock und Robert Habeck wollen die K-Frage zunächst untereinander klären. Foto: dpa

Auch interessant: Kanzlerkandidatin: So lief Baerbocks Interview bei ProSieben

Nun ist er es doch nicht geworden

Er hat sich viel angelesen. Schwarze Null, Schuldenbremse, Investitionsquote des Bundes – das sitzt mittlerweile. Respekt hatte er vor der „Todeszone der Politik“, aber keine Angst vor einer Merkel-Nachfolge. „Ja, diese Prüfung würde ich für mich bestehen“, sagt er im Oktober. Habeck hat jene Regierungserfahrung, die seiner Kollegin Baerbock abgeht. Lesen Sie hier: Bundestagswahl 2021: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Trotzdem haben die Grünen am Ende Baerbock als Kanzlerkandidatin für die Bundestagswahl nominiert. Das gaben sie am 19. April bekannt, nach einer geräuschlosen Entscheidungsfindung, für die ihnen im politischen Betrieb mit seinen Durchstechereien und Tuscheleien viel Respekt gezollt wurde. Lesen Sie hier: So funktioniert der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2021

Habeck gab sich erst als der gute Verlierer - und zeigte sich dann im Interview mit der "Zeit" doch enttäuscht. Ob es nun mit der Harmonie zwischen Baerbock und Habeck unverändert weitergeht, in den Härten des Wahlkampfes, wird sich zeigen.

Auch interessant: Grüne Wohlfühlrepublik: Das Wahlprogramm der Partei