Mietendeckel vor dem Verfassungsgericht: Darum geht es

Karlsruhe Das Bundesverfassungsgericht will am Donnerstag über den Berliner Mietendeckel entscheiden. Kippt das umstrittene Gesetz doch noch?

Am Sonntag tritt der Berliner Mietendeckel in Kraft. AFPTV erklärt die Eckpunkte des neuen Gesetzes.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat für Donnerstag eine Entscheidung über den Berliner Mietendeckel angekündigt. Aufgrund des immer knapper und teurer werden Wohnraums in deutschen Städten wird mit einer großen Signalwirkung des Urteils gerechnet. Zudem dürften für tausende Berliner hohe Mietnachzahlungen drohen, sollte das Gesetz am Donnerstag scheitern.

Der Mietendeckel ist seit seiner Verabschiedung sowohl politisch als auch juristisch hoch umstritten. Die rot-rot-grüne Berliner Landesregierung will erreichen, dass sich auch Niedrigverdiener in der Hauptstadt noch eine Wohnung leisten können. Gegner des Mietendeckels sehen dagegen die Altersvorsorge von Kleinvermietern gefährdet. Zudem befürchten die Gegner, dass Vermieter in Zukunft Sanierungen vermeiden werden.

Seit Februar 2020 sind die Mieten für 1,5 Millionen Wohnungen auf dem Stand vom Juni 2019 eingefroren. Ab 2022 dürfen sie höchstens um 1,3 Prozent jährlich steigen. Wird eine Wohnung wieder vermietet, muss sich der Vermieter an festgelegte Obergrenzen und die zuletzt verlangte Miete halten. Mieten, die mehr als 20 Prozent über den Obergrenzen liegen, sind gesetzlich verboten und müssen vom Vermieter gesenkt werden.

Union und FDP wollen Mietendeckel rückgängig machen

Im Mai 2020 hatten 284 Bundestagsabgeordnete von Union und FDP einen sogenannten Normenkontrollantrag eingereicht. Das Land Berlin hatte aus ihrer Sicht gar nicht die Befugnisse, ein Gesetz zu einem Mietendeckel zu verabschieden. Mit der gleichen Argumentation hatten auch die Berliner Wohnbaugenossenschaften gegen den Mietendeckel geklagt.

Laut einer Umfrage der Berliner Sparkassen hätten bisher 22 Prozent der Berliner ihre Miete reduzieren können. Davon scheinen wiederum 47 Prozent Vertrauen darin zu haben, dass das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel nicht kippt. Dieser Teil der Befragten gab in der Umfrage nämlich an, keine finanziellen Reserven für mögliche Nachforderungen ihrer Vermieter aufgebaut zu haben.

(afp/dpa/jas)