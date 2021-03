Merkel live: Wann ist Pressekonferenz nach Corona-Gipfel?

Bund und Länder entscheiden am Mittwoch, wie es in der Corona-Krise weitergeht. Die Beschlussvorlage einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe gibt schon mal Hinweise auf den weiteren Kurs.

Seit Monaten befindet sich Deutschland im Lockdown-Zustand. Kommt es heute zu einer Kehrtwende?

Ab 14 Uhr beginnt das Bund-Länder-Treffen zu den Corona-Maßnahmen mit Kanzlerin Angela Merkel

Lesen Sie hier, wann sich Merkel wohl im Anschluss bei einer Pressekonferenz äußern wird

Während Virologen wie Christian Drosten vor dem Beginn der dritten Welle warnen, sind in mehreren Bundesländern bereits Lockdown-Lockerungen in Kraft getreten. Haare schneiden und der Einkaufsbummel im Baumarkt sind vielerorts wieder möglich. Die eilig zugelassenen Schnelltests spielen dabei eine große Rolle.

Die unterschiedlichen Corona-Maßnahmen und die wachsende Zahl an bestätigten Infektionen mit den Corona-Mutationen werden heute nur zwei der Themen beim Corona-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder sein. Die Beratung per Videoschalte beginnt um 14 Uhr. Eine Beschlussvorlage zum Gipfel sieht eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 28. März vor. Lockerungen soll es – möglichst einheitlich – schon zuvor geben.

Corona-Gipfel mit Merkel: Pressekonferenz im Anschluss

Im Anschluss wird Merkel über die Ergebnisse in einer Pressekonferenz informieren. Es könnte durchaus ein später Abendtermin für die Kanzlerin werden. Einige im Vorfeld des Gipfels gestellten Forderungen sind in der Beschlussvorlage wiederzufinden. Dennoch muss sich erstmal die gesamte Runde einigen. An den Vorabberatungen zur Beschlussvorlage waren nur Bundeskanzleramt, Berlin als Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz, sein Stellvertreter Bayern und das Bundesfinanzministerium beteiligt gewesen.

Der Einlass zur Pressekonferenz beginnt um 17 Uhr. Wie immer heißt es warnend: „Der Zeitpunkt des Presseeinlass lässt keine Rückschlüsse auf den Beginn der Pressekonferenz zu.“ Denn oft zögern sich die Pressekonferenzen hinaus, weil sich Bund und Länder bei bestimmten Maßnahmen uneinig sind. Sobald Merkel ihr Statement nach dem Corona-Gipfel am Mittwoch gibt, wird es hier im Livestream zu sehen sein.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Ein schmaler Grat für Merkel und die Länderchefs

Es ist ein schmaler Grat, den die Kanzlerin und die Regierungschefs und -chefinnen der Länder gehen wollen. Die Inzidenzzahlen sollen weiterhin als Orientierung dienen. Doch dass der harte Lockdown sich aufrechterhalten lässt, bis das ganze Land bei einer 7-Tage-Inzidenz von unter 35 ist, glaubt offenbar niemand mehr.

Der Kompromiss könnten Lockerungen abhängig vom lokalen und regionalen Infektionsgeschehen sein: So sollen sich, laut Beschlussvorlage, ab dem 8. März sich wieder zwei Haushalte treffen können. Weist eine Region eine 7-Tage-Inzidenz von unter 35 bzw. unter 50 (dieser Punkt ist offen) auf, sollen sich dort sogar bis zu zehn Personen aus zwei Haushalten treffen können. Kinder unter 14 Jahren sollen dabei nicht mitgezählt werden.

Lesen Sie dazu: Corona-Gipfel mit Merkel - Was nächste Woche wohl Thema wird

Hinter vorgehaltener Hand heißt es in der Bundesregierung, aus epidemiologischer Sicht werde man wohl erst um Pfingsten herum soweit sein, dass im größeren Stil geöffnet werden kann, wegen der dann fortgeschrittenen Impfungen auch von Menschen mittleren Alters mit Vorerkrankungen sowie dem Sommer-Effekt. Das Pfingst-Wochenende ist aber erst Ende Mai.

Reisen trotz Corona – Mehr zum Thema

Merkel: Schnelltests könnten Lockdown-Ausstieg ermöglichen Merkel: Schnelltests könnten Lockdown-Ausstieg ermöglichen

Corona-Gipfel: Halten diesmal alle bis zur Merkel-PK dicht?

Die vorgehaltene Hand wurde übrigens bei den vergangenen Corona-Gipfeln gerne mal von den Teilnehmern vergessen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ärgerte sich im vergangenen Oktober derart über Indiskretionen aus dem Teilnehmerkreis, dass er sogar von „Vollpfosten“ sprach.

Lesen Sie hier: Exitstrategie - Wie die Kanzlerin aus dem Lockdown will

Dementsprechend mahnte auch NRW-Ministerpräsident Laschet bereits vor dem kommenden Corona-Gipfel, auf Indiskretionen aus dem prinzipiell vertraulichen Kreis zu verzichten. Das würde die Gespräche erschweren, die eigentlich den Vorteil bieten sollten, Argumente auszutauschen, „ohne dass sie parteipolitisch missbraucht werden“.

Dennoch käme es wohl kaum überraschend, wenn am Mittwoch bereits vor Merkels Pressekonferenz wieder Einiges an Gipfel-Interna seinen Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat. (dpa/jas/mja)

Corona - Mehr Infos zum Thema