Alexej Nawalny muss ins Straflager – Gericht lehnt Beschwerde ab

Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist in Moskau zu mehr als zwei Jahren Haft in einem Straflager verurteilt worden. Die USA und Großbritannien haben seine sofortige Freilassung gefordert.

Nawalny zu mehr als zwei Jahren Haft in Strafkolonie verurteilt

Moskau Der Kremlkritiker Alexej Nawalny muss eine mehrjährige Haft in einem Straflager verbüßen. Er verlor das Berufungsverfahren.

Ein Moskauer Gericht hat die Beschwerde des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny gegen seine Haftstrafe zurückgewiesen. In dem Berufungsverfahren bestätigte die Instanz damit am Samstag laut dem Bericht eines anwesenden AFP-Journalisten ein Urteil vom Februar, durch das eine 2014 gegen Nawalny verhängte Bewährungsstrafe in eine Haftstrafe umgewandelt worden war.

Das Berufungsgericht reduzierte die Strafe allerdings um sechs Wochen, so dass Nawalny nun rund zweieinhalb Jahre Haft in ein Straflager muss.

Mehr dazu in Kürze. (fmg/afp)

