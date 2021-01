Corona-Gipfel: Setzt Angela Merkel die Homeoffice-Pflicht durch?

Bund und Länder beraten am Dienstag über den Lockdown und eine mögliche Verschärfung der Maßnahmen

Dabei könnte auch eine Homeoffice-Pflicht auf den Verhandlungstisch kommen

Bisher sträubt sich die Union gegen eine solche Lösung, doch Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat eigene Pläne

„Wir waren schon mal weiter“, schimpft Grünen-Chef Robert Habeck. Homeoffice wird nach seiner Ansicht zu wenig genutzt. Trotz Pandemie reizen weder die Arbeitgeber noch die Arbeitnehmer die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens aus.

In einer Umfrage der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung vom November gaben 14 Prozent der befragten Erwerbstätigen an, überwiegend oder nur zu Hause gearbeitet zu haben. In der ersten Welle der Pandemie im April waren es 27 Prozent.

Homeoffice: 40 Prozent der Arbeitnehmer könnten laut Umfrage von zu Hause arbeiten

Schätzungsweise 40 Prozent der Menschen könnten zu Hause arbeiten. In Berlin wird deshalb auch darüber spekuliert, dass Bund und Länder beim Spitzentreffen am Dienstag eine Homeoffice-Pflicht vereinbaren werden.

Inzwischen hat sich die Pandemie verschärft. Weil alle Appelle – zuletzt vom Bundespräsidenten und von den Vorsitzenden der Arbeitgeberverbände und des Deutschen Gewerkschaftsbunds – verhallten, steigt der politische Unmut.

Corona-Pandemie: RKI ist wegen Mobilitätsdaten alarmiert

Wer soll das auch verstehen? Kontakte im Privaten schränkt der Staat ein, in der Arbeitswelt größtenteils nicht. Schulen, Läden und Restaurants sind geschlossen, aber in vielen Betrieben müssen die Mitarbeiter noch immer ins Büro gehen, wie der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, beobachtet. Das RKI erkennt das an den Verkehrsdaten in den Großstädten, an der Mobilität. Mehr dazu: Corona-Pandemie: Wie aussagekräftig sind die Infektionsdaten?

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kämpft seit Monaten für einen Anspruch auf Homeoffice. Viele Arbeitgeber sperren sich. Heils Koalitionspartner, die Union, blockiert einen Gesetzentwurf. Noch im November sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU): „Arbeit im Homeoffice muss Sache der Firmen und ihrer Mitarbeiter bleiben.“

Arbeitsminister Heil plant „Homeoffice-light-Pflicht“

Nach Informationen unserer Redaktion bereitet Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nun eine Not-Verordnung vor, mit der in Wirtschaft und Verwaltung Homeoffice – wo es möglich und geboten erscheint – zur Abwehr der Pandemie durchgesetzt werden soll. Dazu will sich Heil des „Arbeitsschutzkontrollgesetzes“ bedienen. Mit diesem Instrument will er eigentlich in der Fleischindustrie aufräumen und dort menschenunwürdige Arbeitszustände verbessern. Nun wird das Gesetz ein Vehikel für eine „Homeoffice-light-Pflicht“.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Wie zu hören ist, könnte diese in Landkreisen Anwendung finden, in denen der Sieben-Tage-Inzidenzwert die 50er-Marke überschreitet. Ob Betriebe sich an die Verordnung halten, müssten Landesbehörden wie die Gewerbeaufsichtsämter kontrollieren. Lesen Sie hier: Kommt die FFP2-Maskenpflicht bundesweit?

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil unterstützt die Pläne des Bundesarbeitsministers: „Ich halte es durchaus für geboten, eine Pflicht zum Homeoffice seitens des Bundes im Verordnungswege zu regeln“, sagte er dem SPD-Parteiorgan „Vorwärts“. Arbeitgeber müssten dann darlegen, warum welche Bereiche definitiv nicht ins Homeoffice gehen können. Durch flexiblere Anfangszeiten in Betrieben und Behörden könnte auch der öffentliche Personennahverkehr in Stoßzeiten entlastet werden. Für die Kontrolle der Homeoffice-Verordnung wären in den Ländern Behörden wie die Gewerbeaufsicht zuständig.

Staatlicher Druck auf Arbeitgeber – Merkels indirekte Drohung

Ein Satz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim letzten Treffen mit den Ministerpräsidenten am 5. Januar ließ aufhorchen. Sie setze auf die Bereitschaft vieler, Homeoffice zu ermöglichen, „zu der Umkehrung haben wir uns noch nicht entschieden“. Noch nicht?

Als Arbeitnehmer kann man kein Homeoffice einfordern. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen das vereinbaren. In vielen Unternehmen verhandeln Geschäftsführungen und Betriebsräte bereits darüber. Indes muss man zwischen Homeoffice in der Pandemie und danach differenzieren. Es gibt Arbeitgeber, die in der Coronakrise auf mobiles Arbeiten setzen, es in der Zeit danach aber restriktiver handhaben wollen. Sie scheuen nicht zuletzt die drohenden Verpflichtungen wie eine Büro-Ausstattung oder eine Unfallversicherung.

Lesen Sie auch: Corona-Gipfel: Diese Verschärfungen werden diskutiert

Homeoffice-Pflicht: Grüne und SPD machen Druck

Die Union hält sich aus Rücksicht auf die Wirtschaft zurück. Grüne und SPD machen Druck. „Wir sollten das Homeoffice verpflichtend machen – dort, wo es geht“, forderte zuletzt der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach im Gespräch mit dieser Redaktion. „Im ersten Lockdown hatten wir ein Viertel der Arbeitsplätze im Homeoffice, jetzt ist es nur noch ein Siebtel“, rechnete er vor.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) achtet darauf, dass niemand zum Homeoffice gezwungen wird. Manche Firmen reduzierten die Büroflächen, sodass den Mitarbeitern „eine Reise nach Jerusalem“ drohe: „Wer zur Arbeit kommt, muss sich erstmal mühsam einen Platz suchen, kritisiert DGB-Chef Reiner Hoffmann.

Lesen Sie auch: Medienberichte: Bund und Länder prüfen Ausgangssperre

Staat könnte Lockdown auf die Wirtschaft ausdehnen um Homeoffice durchzusetzen

Der Staat könnte Homeoffice zeitlich befristet vorschreiben – als Maßnahme des Infektionsschutzes. Er hat ein gewaltiges Druckmittel: Er könnte den Lockdown auf die Wirtschaft ausdehnen, was zum Stillstand der Produktion führen würde. Er kann aber auch die Rahmenbedingungen weiter verschärfen, dass viele Büros um mehr Home-Office schwer herumkommen.

Die Schließung von Kitas und Schulen etwa ist für berufstätige Eltern schwer, aber am ehesten mit Homeoffice zu vereinbaren. Frühe Ausgangssperren, wie sie im Vorfeld des Treffens ebenfalls diskutiert werden, erschweren für Schichtarbeiter den Weg zur Arbeit; erst recht, wenn auch der öffentlich Nahverkehr eingeschränkt wird.

