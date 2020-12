Sie messen die steigenden Temperaturen, sie untersuchen die Prozesse dahinter und sie erstellen Prognosen für die Zukunft: Was über den menschengemachten Klimawandel bekannt ist, ist das Ergebnis der Arbeit von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen.

Doch der tägliche Betrieb an Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen trägt selbst dazu bei, dass die Durchschnittstemperatur des Planeten immer weiter steigt. Die Gebäude, in denen geforscht und gelehrt wird, sind häufig alt, Rechenzentren und Forschungseinrichtungen verbrauchen große Mengen Strom .

Grünen fordern 600 Millionen für klimaneutrale Universitäten

Die Grünen fordern deshalb jetzt ein Förderprogramm des Bundes, um die Hochschullandschaft in Deutschland klimaneutral umzubauen. 600 Millionen Euro will die Fraktion im Bundestag dafür in die Hand nehmen – das geht einem Fraktionsbeschluss und dem dazugehörigen Haushaltsantrag hervor, die dieser Redaktion vorliegt.

Die Wissenschaft müsse ihren eigenen Treibhausgasausstoß „reflektieren, analysieren und reduzieren“, heißt es darin. Zahlreichen Initiativen von Studierenden, Forschenden und Mitarbeitenden an Hochschulen und Forschungseinrichtungen würden zeigen, dass das Problembewusstsein auf dem Campus angekommen sei. Doch es fehle an ausreichender Förderung der Bundesregierung.

Für Fördergelder sollen Unis Gesamtkonzept zum Thema Klimaneutralität vorlegen

Die 600 Millionen Euro über vier Jahre, die die Grünen einsetzen wollen, sollen sich auf drei Bereiche verteilen: Über eine Förderlinie sollen Hochschulen, Universitäten und Universitätskliniken unterstützt werden. Um Geld zu erhalten, sollen sie ein Gesamtkonzept zum Thema Klimaneutralität vorlegen, dass unter anderem die Bereiche Forschung und Innovation, Vernetzung, Infrastruktur und Mobilität „möglichst umfassend“ einschließt.

Über eine zweite sollen außeruniversitäre Forschungseinrichtungen gefördert werden, auch sie sollen dafür Gesamtkonzepte vorlegen. Beide Teile des Bundesprogramms, dass die Grünen einrichten wollen, sollen laut Fraktionsbeschluss flexibel genug sein, um sowohl die Einrichtungen zu stärken, die im Bereich Nachhaltigkeit bereits sehr aktiv sind, als auch Anschub zu geben an Standorten, wo das Thema bislang eine untergeordnete Rolle spielt. Über eine dritte Förderlinie, den sogenannten „Klimainnovationsfonds“, wollen die Grünen engagierte Einzelpersonen und Initiativen fördern.

„Der Klimawandel im Wissenschaftssystem ist angefacht, den wollen wir weiter pushen“, sagte Kai Gehring, hochschulpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, dieser Redaktion. Er sehe Hochschulen als „Knotenpunkte“ im Kampf um Klimaneutralität. „Die gute Nachricht ist, dass viele Universitäten und Hochschulen sich schon auf den Weg gemacht haben“, erklärte Gehring. „Es ist jetzt ganz entscheidend, einen politischen Anstoß für die Umsetzung zu geben. Denn da fehlen Unterstützung und Anreize.“

Hochschulen fühlen sich beim Klimaschutz „ausgebremst“

Ulrich Radtke, Sprecher der Universitäten in der Hochschul-Rektoren-Konferenz (HRK) und Rektor der Universität Duisburg-Essen, begrüßte den Vorschlag. Der Wille mehr zu tun, sei bei vielen Einrichtungen da, das Geld aber nicht unbedingt. „Bei Studierenden wie auch Hochschulbeschäftigten darf nicht weiter der Eindruck entstehen, dass Klimaschutzaufgaben als eine Zusatzbelastung gesehen werden“, sagte Radtke.

Als ein zentrales Problem nennt er vor allem den Gebäudebestand der Hochschulen und Universitäten. „Der Bereich, der uns am meisten unter den Nägeln brennt, ist der bauliche Sektor.“ Es gebe ein großes Bestreben, bei der Sanierung von Altbauten, aber auch beim Bauen neuer Gebäude auf ökologische Standards zu achten, „aber da werden die Hochschulen ausgebremst.“

Weil ökologische Standards in Bauvorschriften häufig nicht verpflichtend festgeschrieben seien, müssten Hochschulen entsprechende Maßnahmen auf eigene Kosten ergänzen. „Auf eigene Kosten heißt: Es geht zu Lasten von Forschung und Lehre“, sagt Radtke. „Das ist ein Problem.“

Klimaneutralität: Studierende suchen Unis auch nach Nachhaltigkeit aus

Gleichzeitig würde Nachhaltigkeit unter Studierenden immer mehr zu einem Faktor, der die Wahl des Studienorts beeinflusse. „Das ist für viele eine Frage moralischer Glaubwürdigkeit. Um ein attraktiver Standort zu sein, wird man an diesem Thema nicht vorbeikommen“, so der Rektor.

Uwe Schneidewind, Oberbürgermeister von Wuppertal und langjähriger Präsident des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie, sieht „gewaltigen Nachholbedarf“ bei der Frage, was Corona und der Digitalisierungsschub daraus für die Raumnutzungskonzepte der Hochschulen und Universitäten bedeutet.

„Wir werden ja in den Städten ein völliges Umdenken haben von Büroflächen, auch an Universitäten.“ Gerade dort stünden Gebäude ohnehin schon einen Teil des Jahres mehr oder weniger leer, so Schneidewind. „Damit sinnvoll umzugehen, das sehe ich als Hausaufgabe“, sagte Schneidewind. (tma)