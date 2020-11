Personalmangel: Infizierte Ärzte und Pfleger arbeiten weiter

Berlin. In Ausnahmelagen werden infizierte Ärzte und Pflegekräfte in Kliniken und Altenheimen gebraucht. Davon geht Jens Spahn aus.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht davon aus, dass etliche Ärzte und Pflegekräfte trotz Corona-Infektion weiter zur Arbeit gehen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten: „Die Wahrheit ist: Ohne diese Ausnahmeregelung wäre in manchen Regionen in Deutschland, in manchen Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen Stand heute die Versorgung nicht möglich“, sagte Spahn am Dienstag bei einer digitalen Diskussionsveranstaltung des Netzwerks Pflege.