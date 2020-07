EU-Ratspräsident Charles Michel teilte am Morgen mit, dass der EU-Gipfel zum Corona-Hilfspaket erneut verlängert wird.

Brüssel. In der Nacht soll eine giftige Atmosphäre geherrscht haben: Am Morgen ist der EU-Gipfel zu den Corona-Hilfen wieder verlängert worden.

Der EU-Sondergipfel zum Corona-Hilfspaket geht abermals in die Verlängerung. Die Gespräche wurden am frühen Montagmorgen unterbrochen und sollen am Nachmittag um 14 Uhr aufgenommen werden.

