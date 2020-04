Coronavirus: Mit Covid-19 droht Afrika eine große Katastrophe

New York/Mogadischu. Das Coronavirus breitet sich in Afrika aus und trifft dort auf schwache Gesundheitssysteme. Besonders groß ist die Furcht in Somalia.

„Wie geht es Dir? Hast Du schon Wehen?“, fragt Dr. Farhiya Saney im Krankenhaus der Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer Sahra Abukar Abdi. Die bevorstehende Geburt in der somalischen Hauptstadt Mogadischu bereitet der erfahrenen Frauenärztin keine Sorgen. Die 20-jährige Abdi hat bereits drei Kinder zur Welt gebracht, alle Geburten verliefen ohne Komplikationen.

Angst hat die somalische Medizinerin, die ihre Patientinnen ohne Schutzhandschuhe trifft, vor etwas anderem: Corona. Auch wenn verlässliche Daten fehlen, haben sich mittlerweile vermutlich in allen 55 afrikanischen Staaten insgesamt Tausende Menschen infiziert, Dutzende sind bereits an der Lungenkrankheit gestorben.

Corona-Krise: Das Virus trifft in Afrika auf schwache Gesundheitssysteme

Mit seinen schwachen Gesundheitssystemen, schlechten sanitären und hygienischen Bedingungen, dicht besiedelten Städten und Slums und weit verbreiteter Armut könnte die Pandemie für den Kontinent zur Katastrophe werden. Ärzte, Pfleger und Politiker befinden sich in einem Wettlauf gegen die Zeit.

„Ich habe Angst, dass mir irgendwann das Personal davonläuft, denn wir können unsere eigenen Leute nur notdürftig schützen und schlecht bezahlen. Trotzdem sind sie uneingeschränkt für ihre Patienten da und retten Menschenleben, auch wenn sie dafür ihr eigenes Leben riskieren“, sagt Dr. Mohamed Dakane, medizinischer Leiter des SOS-Krankenhauses in Mogadischu.

20 Ärzte und 50 Pflegekräfte versorgen 400.000 Patienten in Somalia

In fünf Krankenhäusern und Kliniken in ganz Somalia versorgt SOS-Kinderdörfer jedes Jahr rund 400.000 Patienten in dem Bürgerkriegsland, mit rund 20 Ärztinnen und Ärzten und 50 Pflegerinnen und Pflegern – und unter schwierigsten Bedingungen.

„Wir weisen niemanden ab und haben in unseren Einrichtungen Isolationsräume eingerichtet, in denen wir Verdachtsfälle unterbringen können, bevor wir sie an die nationale Isolationsstation am schwer gesicherten Flughafen in Mogadischu überweisen können“, sagt Deqa Dimbil. Die 34-jährige somalische Allgemeinmedizinerin koordiniert die SOS-Nothilfe in ganz Somalia.

Dass sie auf Grund von Versorgungsengpässen bald wahrscheinlich sogar einfache Gesichtsmasken und Handschuhe für ihr Personal rationieren muss, bereitet ihr große Sorgen. Aber Angst? Deqa Dimbil lacht. „Wir sind Somalis. Wir leben seit fast 30 Jahren mit Bürgerkrieg und Katastrophen. Uns macht so schnell nichts mehr Angst. Wir halten viel aus.“

Dann wird sie plötzlich sehr ernst. Bislang gibt es in Somalia erst drei bestätigte Corona-Fälle. Ein Senegalese und zwei Somalis brachten den Virus aus dem Senegal, Italien und China mit in das Land am Horn von Afrika und befinden sich derzeit in der Isolationsstation am Flughafen. Sollte es jedoch in Somalia zu einem größeren Ausbruch kommen, hätte dies katastrophale Folgen.

Kursierende Fake News bereiten Ärztin Sorge

„Wir sind darauf absolut nicht vorbereitet. Corona führt selbst in hochentwickelten Ländern wie Italien und den USA zu Tausenden Toten. Dort gibt es High-Tech-Medizin. Aber wir wissen nicht mal, ob und wenn ja, wie viele Beatmungsbetten es in Somalia gibt“, sagt die Ärztin.

Nicht nur die mangelnde medizinische Versorgung, auch die vielen Gerüchte und Fake News , die im Bürgerkriegsland kursieren, bereiten der Medizinerin Sorgen. „Viele Somalis glauben, dass nur Chinesen, Ungläubige oder Menschen, die seltsame Dinge wie Fledermäuse essen, infiziert werden können. Präventivmaßnahmen werden deshalb teilweise nicht umgesetzt“, berichtet die Ärztin.

Fake News: So erkennen Sie Coronavirus-Lügen Fake News- So erkennen Sie Coronavirus-Lügen

In Mogadischus extrem dicht besiedelten Flüchtlingslagern mit Hunderttausenden Binnenflüchtlingen ist es zudem schlichtweg nicht möglich, Abstand zu halten, um Ansteckungsketten zu unterbrechen.

Hoffnung macht der somalischen Ärztin, die mit begrenzten medizinischen Möglichkeiten und Gebeten dafür kämpft, dass ihr Land von einem größeren Ausbruch verschont bleiben möge, dass fast alle ihrer Landsleute strenggläubige Muslime sind.

„Sie beten fünfmal täglich und waschen sich – wenn möglich – vor jedem Gebet die Hände“, sagt die Ärztin. Allerdings ist der Zugang zu Wasser und Seife vor allem in ländlichen Gebieten oft nicht gegeben.

Auch viele afrikanische Staaten haben Ausgangssperren beschlossen

Doch mehr als das Virus fürchtet die Medizinerin, dass auf Grund von Importbeschränkungen, die Lebensmittelpreise in Somalia explodieren könnten. „Wenn es dazu kommt, haben wir hier Aufstände und Chaos. Die Virustoten werden dann unsere kleinste Sorge sein“, sagt die Ärztin.

Aber nicht nur im extrem armen Somalia, in dem nach Schätzungen des amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA gerade mal ein Arzt auf 50.000 Menschen kommt, könnte die Pandemie verheerende Folgen haben. „Leider müssen wir befürchten, dass Covid-19 in vielen afrikanischen Staaten mit teilweise sehr geringen Behandlungskapazitäten extrem schwerwiegende Folgen haben wird“, sagt Dr. Anna Kuehne, Ärztin und epidemiologische Beraterin der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen.

Zwar haben viele afrikanische Staaten unter dem Eindruck der verheerenden Ebola-Epidemie von 2014 und dem Corona-Ausbruch in China, Europa und den USA bereits weitreichende Ausgangssperren verhängt und Grenzen, Flughäfen und Schulen geschlossen.

Kampf gegen das Coronavirus: So desinfiziert die Welt Kampf gegen das Coronavirus- So desinfiziert die Welt

Die medizinische Versorgung ist zum Teil seit Jahrzehnten kollabiert

Doch vor allem in Kriegsregionen, in denen die medizinische Versorgung teilweise bereits seit Jahrzehnten weitgehend zusammengebrochen ist und Hunderttausende Menschen auf der Flucht sind, sowie in extrem dichtbesiedelten Flüchtlingslagern und Armenviertel in afrikanischen Metropolen wie Lagos (Nigeria) oder Nairobi (Kenia) könnte die Krankheit sich fast ungehindert ausbreiten.

Zudem machen der Ärzte-ohne-Grenzen-Expertin, die während des größten Ebola-Ausbruchs der Geschichte in den betroffenen Staaten Liberia und Sierra Leone gearbeitet hat, der oft schlechte Gesundheitszustand vieler Afrikanerinnen und Afrikaner Sorgen. Mangel- und Unterernährung, Tuberkulose, HIV, Cholera, Malaria und andere Krankheiten schwächen das Immunsystem vieler Menschen.

„Bislang liegen keine Studien vor, welche Auswirkungen diese Vorerkrankungen auf Covid-19 haben, aber es ist davon auszugehen, dass sie den Krankheitsverlauf erschweren, auch wenn das Durchschnittsalter in Afrika deutlich niedriger als in Europa ist“, sagt die Epidemiologin.

Ärzte ohne Grenzen arbeitet derzeit in 28 afrikanischen Staaten, in 15 Ländern wurden Covid-19-Programme gestartet. Im Kampf gegen die Pandemie trainiert die Hilfsorganisation jetzt Gesundheitspersonal im richtigen Umgang mit Schutzausrüstung und der Behandlung von Corona-Patienten, damit Gesundheitseinrichtungen nicht zu Infektionsherden werden.

Muss Afrika Hunderttausende Covid-19-Tote befürchten?

Zudem berät Ärzte ohne Grenzen afrikanische Gesundheitsministerien bei Strategien zur Covid-19-Eindämmung und bemüht sich, die reguläre Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten. „Das wird auf Grund von EU-Exportbeschränkungen für Schutzkleidung und Grenzschließungen allerdings immer schwieriger. Schon bald könnte es zu Versorgungsengpässen bei dringend benötigten Medikamenten kommen. Das kann Menschenleben kosten“, befürchtet die Ärztin.

Die Corona-Krise könnte die in den letzten Jahren erreichten Fortschritte beim Kampf gegen Malaria, Tuberkulose und andere Krankheiten zunichte machen.

Mit möglicherweise Hunderttausenden Toten könnte das Coronavirus Afrika besonders hart treffen. Schon jetzt ist klar, dass Covid-19 den ohnehin armen Kontinent auch wirtschaftlich weit zurückwerfen wird.

„Für öl- und rohstoffexportierende Volkswirtschaften wie Nigeria oder Äthiopien aber auch für alle anderen afrikanischen Staaten wird die Krise massive wirtschaftliche Folgen haben, die jahrelang nachwirken und Entwicklungsfortschritte der letzten Jahre auffressen werden“, befürchtet Annette Weber, Afrika-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Hinzu kommt, dass das Spendenvolumen aufgrund der Krise in Deutschland eingebrochen ist. Hilfsorganisationen sind wegen der ausfallenden Kollekte besorgt.

Millionen Kleinunternehmer und Angestellte sind in ihrer Existenz bedroht

Für Millionen afrikanische Tagelöhner, Kleinunternehmer und Angestellte, die auf Grund von Ausgangssperren, ruhenden Baustellen, stillgelegten Fabriken und leeren Hotels und Restaurants Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten verloren haben, ist die Pandemie schon jetzt zur existenzbedrohenden Krise geworden.

Für viele von ihnen kommen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie damit einem Selbstmord aus Angst vor dem Tod gleich. „In Afrika gibt es kaum staatliche soziale Sicherungssysteme. Wer seine Arbeit verliert, rutscht meist sofort in die Armut ab, hat im schlimmsten Fall nichts mehr zu essen“, sagt Weber.

Die Träume der Flüchtlingskinder Die Träume der Flüchtlingskinder „Ich bin genau sieben Jahre alt. Ich komme aus Somalia. Seit fast einem Jahr lebe ich in Deutschland und es gefällt mir. Meine Schwester und ich lieben es, zu spielen und wir lieben ,Die Eiskönigin’. Ich lerne Deutsch in der Schule. Das mag ich. Mein größter Traum ist es, eines Tages ein eigenes Fahrrad zu haben. Wir haben hier in der Unterkunft Fahrräder, aber ich möchte mein eigenes. Vielleicht kann ich dann, wenn ich richtig schnell fahren, davonfliegen.“ Dieses Zitat stammt von Marianne, die mittlerweile in Berlin lebt. Sie ist Teil des Fotoprojekts „Dream Diaries“ des Uno-Flüchtlingshilfswerkes UNHCR (www.unhcr.de/dream-diaries). Zwei Fotografinnen haben dafür die Träume von Flüchtlingskindern wahr werden lassen. Wir zeigen eine Auswahl dieser wunderbaren Arbeit. Foto: © Humans of Amsterdam/Fetching_Tigerrs/UNHCR/Gerald Kelsall/iko/Shutterstock.com

Die Träume der Flüchtlingskinder „Ich liebe Computerspiele. Eines meiner Lieblingsspiele heißt ,Combat Zombies’, also‚ ,Kampfzombies’. Einmal habe ich mich mit einem Freund unterhalten, ob es Zombies wirklich gibt. Er meinte, dass es Zombies wirklich gibt, aber ich habe ihm nicht geglaubt. Dann hatte ich doch ein bisschen Angst, nachts alleine zur Toilette zu gehen, denn man kann ja nie wissen. Deshalb möchte ich gerne ein Superheld werden, dann brauche ich keine Angst mehr zu haben. Ich wäre gern ein Superheld mit goldenen Armreifen, wie Wonder Woman. Ich würde die Kämpfe in Syrien beenden.“ Ayham ist acht Jahre alt und musste aus seiner Heimat Syrien fliehen. Er lebt nun in Wien (Österreich). Foto: © Humans of Amsterdam/Fetching_Tigerrs/UNHCR/Image Source Trading Ltd /Shutterstock.com

Die Träume der Flüchtlingskinder Zwei niederländische Fotografinnen haben für das Uno-Flüchtlingshilfswerk Flüchtlingskinder in ganz Europa porträtiert und ihre Träume und Wünsche visualisiert. Debra Barraud (r.) fotografierte die Kinder, Annegien Schilling erstellte am Computer die Kinderträume in surreale Kunstwerke. Foto: © UNHCR/Humans of Amsterdam

Die Träume der Flüchtlingskinder Auch die 14-jährige alte Manaal ist Teil des Projektes: „Ich bin erst einmal in einem Flugzeug geflogen und das war, als wir aus Somalia hierher kamen. Im Flugzeug habe ich die ganze Zeit Schmetterlinge in meinem Bauch gespürt. Als wir am Flughafen ankamen, habe ich endlich meinen Papa wiedergesehen. Ich habe ihn sehr, sehr lange nicht gesehen, deshalb bin ich zu ihm gelaufen und habe ihn umarmt – so fest ich nur konnte. Vor einiger Zeit habe ich einen Film über eine Stewardess gesehen und sie hat so hübsch ausgesehen und war so clever, dass ich beschlossen habe, später auch Stewardess zu werden. Ich möchte reisen, Paris sehen und Schmetterlinge in meinem Bauch spüren.“ Manaals neue Heimat ist Amsterdam in den Niederlanden. Foto: © Humans of Amsterdam/Fetching_Tigerrs/UNHCR/popcatter/Shutterstock.com

Die Träume der Flüchtlingskinder Shoaib lebt heute in Berlin. Der Krieg zwang ihn, seine Heimat Afghanistan zu verlassen. „Ich denke schon an Fußball, wenn ich morgens aufwache. Auch wenn ich abends ins Bett gehe, denke ich an Fußball. Ich habe Fußball in Afghanistan gespielt und spiele jetzt in Deutschland. Viele Sachen haben sich in meinem Leben verändert – aber Fußballspielen ist gleich geblieben. Meistens spiele ich mit meinem Onkel und meinem Bruder. Sie passen nie den Ball, wenn sie spielen. Sie möchten diejenigen sein, die die Tore schießen. Deswegen möchte ich nicht mit ihnen in einem Team sein. Für mich ist es egal, wer das Tor schießt. Sobald einer aus dem Team das Tor macht, punktet das gesamte Team und das gesamte Team gewinnt.“ Foto: © Humans of Amsterdam/Fetching_Tigerrs/UNHCR/Bernatskaya Oxana/Shutterstock.com



Die Träume der Flüchtlingskinder Sie sei ein sehr starkes Mädchen (7), stark wie ein Löwe. Diese Worte stammen von Hannahs Onkel. Das Mädchen flüchtete mit ihrer Großmutter und ihrem Onkel aus Syrien nach Deutschland. Sie leben in Berlin. Hannah vermisst ihren Zwillingsbruder und ihre Eltern, die weiterhin in Syrien leben. Foto: © Humans of Amsterdam/Fetching_Tigerrs/UNHCR/Maggy Meyer/Shutterstock.com

Die Träume der Flüchtlingskinder Amr (15) musste seine Heimatland Syrien mit einem Schlauchboot verlassen und lebt mittlerweile in Wien. Er träumt von einer Welt ohne Krieg. Eines Tages will er Journalist werden, damit „ die Menschen die Wahrheit erfahren. Journalisten haben die Macht dazu“. Foto: ©Humans of Amsterdam/Fetching_Tigerrs/UNHCR/petoei/andrea crisante/andrewvect/kasha_malasha/Shutterstock.com

Die Träume der Flüchtlingskinder Shana ist acht Jahre alt. Auch sie kommt aus Syrien und lebt nun in Österreichs Hauptstadt. Mit der Unterstützung des UNHCR fand ihre Familie wieder zueinander. Shana glaubt an Märchen und träumt davon, als Prinzessin in einer Burg zu leben. Foto: © Humans of Amsterdam/Fetching_Tigerrs/UNHCR/Juhku/Shutterstock.com

Die Träume der Flüchtlingskinder Die fünfjährige Avien und ihre achtjährige Schwester Farida sind aus Syrien geflohen und haben in Berlin Zuflucht gefunden. Sie lieben es, ihre Geheimnisse miteinander zu teilen, im Park zu spielen und Schmetterlinge zu jagen. Foto: © Humans of Amsterdam/Fetching_Tigerrs/UNHCR/Dimedrol68/Shutterstock.com

Die Träume der Flüchtlingskinder Khalid ist 20 Jahre alt und 2009 aus Somalia nach Wien (Österreich) gekommen. Seit seiner Ankunft lernt er fleißig die deutsche Sprache und geht zur Abendschule, um eines Tages studieren zu können. Er träumt davon, eines Tages einen „Job mit Sinn“ zu haben. „Während des Fastenmonats Ramadan bin ich freiwillig in Kinder- und Altersheime gegangen, um mit den Menschen dort zu reden und zu spielen. So habe ich hautnah erlebt, was es heißt, anderen zu helfen. Ich wünsche mir, dass die Menschen besser miteinander auskommen, sich gegenseitig zuhören und verschiedene Meinungen wertschätzen.“ Als Kind hatte er nie die Möglichkeit gehabt, seinen Geburtstag zu feiern. Er träumt von einer Mottoparty bei der sich seine Freunde als Harry Potter oder Batman verkleiden. Seine Schwester sagt immer zu ihm: „Du bist die Tinte und das Leben ist ein Buch. Du kannst deine eigene Geschichte schreiben.“ Foto: © Humans of Amsterdam/Fetching_Tigerrs/UNHCR/kzww/Shutterstock.com



Die Träume der Flüchtlingskinder Ghazels Traum ist es, dass jeder Mensch Flügel hat, um fliegen zu können, den Mond zu umarmen und den Himmel zu berühren. Die zehn Jahre alte Ghazel aus Syrien lebt in Lausanne in der Schweiz. Foto: © Humans of Amsterdam/Fetching_Tigerss/UNHCR/Claudio Divizia/Shuttershock.com

Der Pandemie folgen Plünderungen, soziale Unruhen und bewaffnete Konflikte

In vielen Staaten drohten deshalb Plünderungen von Märkten und Lebensmittelgeschäften, ein Anstieg von Kriminalität, soziale Unruhen und bewaffneten Konflikte. So haben die islamistischen Terrororganisationen Boko Haram in Nigeria und Al-Shabaab in Somalia ihre Angriffe auf Sicherheitskräfte zuletzt deutlich verstärkt.

„Einerseits nutzen sie den durch Lockdowns geschaffenen erweiterten Bewegungsspielraum aus. Andererseits wollen sie der Bevölkerung zeigen, dass sie sich bei der Bekämpfung der Pandemie nicht auf den schwachen und verwundbaren Staat verlassen können“, so Annette Weber.

In anderen Konfliktregionen wie Darfur im Sudan haben sich die Konfliktparteien hingegen wegen der Pandemie auf einen Waffenstillstand geeinigt, der bislang weitgehend eingehaltenen wird.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen benötigt Afrika mindestens einen Stimulus von 100 Milliarden Dollar, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Da afrikanische Regierungen dazu alleine nicht in der Lage sind, sieht Weber jetzt auch die internationale Gemeinschaft in der Pflicht: „Auch wenn alle Länder gerade genug eigene Corona-Probleme haben, muss Afrika durch Entschuldung entlastet werden. Lassen wir Afrika jetzt im Stich, werden die langfristigen Auswirkungen, Folgen und osten auch für uns erheblich sein.“