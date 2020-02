US-Vorwahlen in Nevada: Bernie Sanders ist der Favorit

Etappensieg für Bernie Sanders auf dem langen Weg ins Weiße Haus: Der linksgerichtete Senator hat die wichtige Präsidentschaftsvorwahl der US-Demokraten im Bundesstaat New Hampshire für sich entschieden. In Vorwahlen bestimmt jeder US-Bundesstaat die Kandidaten von Demokraten und Republikanern, die später auf Wahlparteitagen auf den Schild gehoben werden.

Der selbsterklärte Sozialist Bernie Sanders ist derzeit klarer Favorit: Im US-Bundesstaat Nevada kämpfen die demokratischen Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur um Wähler- und damit Delegiertenstimmen.

Am Samstag um 12 Uhr Ortszeit (21 Uhr MEZ) begann im dem Wüstenstaat die nächste Etappe im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur. Bei Parteiversammlungen („Caucuses“) bestimmen die Demokraten, wen sie für den besten Bewerber für die Kandidatur der Partei halten. Umfragen sahen den früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden und Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg auf den Plätzen 2 und 3 in Nevada.

US-Vorwahlen: Mischt Russland auch 2020 wieder mit?

Medienberichte schürten unterdessen die Sorge vor einer Einmischung Russlands in den Wahlkampf. Die „Washington Post“ berichtete am Freitag, US-Behördenvertreter hätten Sanders darüber informiert, dass Moskau versuche, seine Bewerbung zu unterstützen. Ziel sei es, den Wettbewerb der Demokraten zu stören.

Die Nachricht kommt einen Tag nach Berichten mehrerer US-Medien, wonach US-Geheimdienste davon ausgingen, dass sich Russland erneut in den US-Wahlkampf einmischen wolle, um Präsident Donald Trump zur Wiederwahl zu verhelfen.

Es sei nicht klar, in welcher Form Russland Sanders’ Wahlkampf unterstützen wolle, berichtete die „Washington Post“. In einer Mitteilung an die Zeitung erklärte Sanders: „Offen gesagt ist mir egal, wen Putin als Präsidenten will. Meine Botschaft an Putin ist deutlich: Halten Sie sich aus den amerikanischen Wahlen heraus, und als Präsident werde ich dafür sorgen, dass Sie das tun.“

Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders. Foto: Mario Tama / AFP

US-Vorwahlen: Sanders und Buttigieg bisher mit besten Ergebnissen

Sanders hatte wie Buttigieg bei den Vorwahlen in Iowa und New Hampshire am besten abgeschnitten. Biden, der lange als Favorit in dem Rennen gegolten hatte, kann ein gutes Ergebnis gebrauchen: In den ersten beiden Vorwahlrunden fuhr er jeweils nur einen enttäuschenden vierten beziehungsweise fünften Platz ein. Sanders hat Biden in nationalen Umfragen inzwischen deutlich überholt und die Favoritenrolle übernommen.

Wann genau die Ergebnisse in Nevada vorliegen werden, ist unklar. Bei der allerersten Vorwahl im Bundesstaat Iowa Anfang Februar, wo ebenfalls bei „Caucus“-Versammlungen abgestimmt wurde, hatte es großes Chaos bei der Datenübermittlung per App gegeben. Ergebnisse lagen dort erst mit Tagen Verspätung vor. Die Demokratische Partei in Nevada will US-Medienberichten zufolge mithilfe einer Telefon-Hotline und Textnachrichten ein ähnliches Debakel bei der Übermittlung der Ergebnisse verhindern.

US-Vorwahlen: Schafft es Ex-Vizepräsident Biden aus dem Tief?

Am 29. Februar folgt die nächste Vorwahl in South Carolina, die als entscheidender Termin für Biden gilt. Im Anschluss richten sich alle Augen auf den „Super Tuesday“ am 3. März, an dem Vorwahlen in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten stattfinden. Die Vorwahlen ziehen sich bis in den Juni hin. Im Sommer veranstalten Demokraten und Republikaner dann jeweils große Nominierungsparteitage, bei denen sie ihren jeweiligen Kandidaten endgültig küren. Die eigentliche Präsidentschaftswahl findet am 3. November statt.

Amtsinhaber Trump tritt bei der Wahl für eine zweite Amtszeit an. Er hat dabei keine erstzunehmende parteiinterne Konkurrenz. In mehreren Bundesstaaten – darunter auch Nevada – haben die Republikaner die Vorwahlen gleich ganz gestrichen.

Aufgemischt wird der Vorwahlkampf derzeit von Milliardär Michael Bloomberg. Der frühere Bürgermeister von New York hat es in nationalen Umfragen mit einer millionenschweren Wahlkampagne innerhalb kurzer Zeit auf die vorderen Plätze geschafft: Hinter Sanders und Biden steht er derzeit auf Platz drei. In seiner eigenwilligen Strategie hat er die ersten Vorwahl-Staaten - auch Nevada - ausgelassen und setzt alle Kraft auf den „Super Tuesday“. Bei der Fernsehdebatte unmittelbar vor der Wahl in Nevada stand Bloomberg erstmals mit auf der Bühne und war zur Zielscheibe von Attacken der parteiinternen Konkurrenz geworden.

US-Vorwahlen der Demokraten – Mehr zum Thema

