Angela Merkel besucht erstmals als Kanzlerin Auschwitz

Oswiecim. Die Kanzlerin will am Freitag Auschwitz besuchen – aus aktuellem Anlass. Ein KZ-Überlebender formuliert die Erwartungen an den Besuch.

Es ist eigentlich überraschend, dass Merkel noch nie offiziell Auschwitz besucht hat. Kein Ort steht mehr für die Verbrechen der Deutschen unter dem Regime der Nationalsozialisten. An diesem Freitag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum ersten Mal das ehemalige deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager besuchen. Der offizielle Anlass ist das zehnjährige Bestehen der Stiftung Auschwitz-Birkenau, die sich für den Erhalt der Gedenkstätte auf dem Gelände des ehemaligen Lagers einsetzt.

Am Donnerstag hatten die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer in Berlin beschlossen, dass Deutschland mit bis zu 60 Millionen Euro den Erhalt der Gedenkstätte am ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau unterstützen wird. Den Betrag wollen Bund und Länder je zur Hälfte zum Kapitalstock der Stiftung Auschwitz-Birkenau beisteuern.

Jahrestag: 75. Jahre nach der Befreiung des Lagers Auschwitz-Birkenau

Im größten Vernichtungslager der Nationalsozialisten wurden etwa eine Million Menschen ermordet. Auch für nachfolgende Generationen müsse die Gedenkstätte als Mahnmal des unerträglichen Gräuels erhalten bleiben, teilte die nordrhein-westfälische Landesregierung mit.

Sie hatte den Beschluss initiiert. „Rechtzeitig vor dem 75. Jahrestag der Befreiung des Lagers Auschwitz-Birkenau setzen Bund und Länder ein starkes Signal: Deutschland steht weiterhin uneingeschränkt zu seiner historischen Verantwortung“, betonte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Merkel sagte, sie sei „sehr froh“ über den Beschluss.

Am Freitag wird die Kanzlerin im früheren Stammlager Auschwitz an der sogenannten Schwarzen Wand eine Gedenkminute abhalten. Dort wurden Tausende Häftlinge erschossen. Anschließend wird Merkel das ehemalige deutsche Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau besuchen. Dort will sie in Anwesenheit des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki und weiterer geladener Gäste eine Rede halten. Danach ist ein Gang durch das NS-Vernichtungslager geplant.

Auschwitz-Überlebender: Besuch von Angela Merkel ist eine wichtige Geste

Der polnische Auschwitz-Überlebende Marian Turski hat den bevorstehenden Besuch der Bundeskanzlerin als wichtige Geste gewertet. Schon die Tatsache, dass Merkel dorthin fahre, bedeute ihm viel, sagte Turski in Warschau.

„Manchmal reicht eine Geste. Wie bei Brandt, dessen Kniefall wichtiger ist als alle Reden.“ Merkel habe sich schon oft mit großem Mut zur deutschen Vergangenheit geäußert, sagte Turski. Für ihn persönlich sei es daher weniger entscheidend, was die Kanzlerin in Auschwitz genau sagen werde. Der 93-jährige Turski wurde 1944 nach Auschwitz deportiert, er ist Mitbegründer des Museums der Geschichte der polnischen Juden in Warschau.

Hintergrund:

Allerdings könnten viele Polen Erwartungen an eine solche Rede haben. Turski verwies auf die Reden, die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Weltkriegsgedenkfeier am 1. September in Wielun und Warschau gehalten hatte. Steinmeier hatte Polen um Vergebung für die historische Schuld gebeten.

Anfang Dezember hatte eine Aktion des „Zentrum für politische Schönheit“ für Aufregung gesorgt. Die Künstlergruppe, die für ihre provokanten Aktionen bekannt ist, hatte in Berlin ein Denkmal errichtet, das angeblich mit Überresten von NS-Opfern gefüllt gewesen sein soll. Nach Protesten gegen die Aktion, hatten sich die Künstler entschuldigt. (dpa/msb)