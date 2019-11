Svenja Schulze: „Wir werden im Sommer weniger Wasser haben“

In einigen Tagen reist Umweltministerin Svenja Schulze zum Weltklimagipfel nach Madrid, wo auch Greta Thunberg erwartet wird. Im Interview verrät die SPD-Politikerin, was sie der 16-jährigen Klima-Aktivistin sagen will. Die Folgen der Erderwärmung sind auch in Deutschland immer deutlicher zu...