Merkel auf dem CDU-Parteitag: Zum Abschied friedlich

In Leipzig beraten rund 1.000 Delegierte der Bundes-CDU am Freitag und Samstag auf einem Parteitag über den künftigen Kurs der Christdemokraten.

Für Angela Merkel ist der 22. November ein besonderes Datum. Vor genau 14 Jahren, am 22. November 2005, war sie im Bundestag zum ersten Mal als Kanzlerin gewählt worden. „Nicht in meinen kühnsten Träumen hätte ich damals gedacht, dass so Jahre viele folgen“, sagt sie 14 Jahre später auf der Bühne in der Messe Leipzig. „Danke an die Partei, die mich getragen hat und mich trägt als Bundeskanzlerin“, sagt sie an die Adresse der CDU. Diese Jahre seien „Anlass zu Demut und Dankbarkeit“.

Es ist der erste Parteitag, seit sie ihren CDU-Vorsitz vor einem Jahr in Hamburg abgegeben hat. Merkel wird mit starkem Applaus begrüßt, viele Delegierte erheben sich von ihren Plätze und klatschten etwa zwei Minuten. Merkel wirkt fast verlegen und macht schließlich Zeichen, mit dem Applaus aufzuhören.

CDU-Parteitag: Angela Merkel hält mehr als nur ein Grußwort

Merkel war im vergangenen Jahr nach 18 Jahren vom Parteivorsitz zurückgetreten, nachdem die CDU mehrere Landtagswahlen verloren hatte. Daraufhin war Annegret Kramp-Karrenbauer beim Parteitag in Hamburg im Dezember 2018 zur neuen Vorsitzenden gewählt worden.

Das sind die CDU-Vorsitzenden seit 1946 Das sind die CDU-Vorsitzenden seit 1946 Konrad Adenauer gehörte zu den Begründern der CDU. Der aus Köln stammende Jurist war von 1950 bis 1966 CDU-Bundesvorsitzender. Seit 1946 war er bereits Vorsitzender der CDU in der britischen Besatzungszone. Von 1949 bis 1963 war Adenauer der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Von Konrad Adenauer bis Angela Merkel: Seit 1946 standen sechs Männer und eine Frau an der Spitze der CDU. Hier stellen wir sie vor. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Das sind die CDU-Vorsitzenden seit 1946 Ludwig Erhard, Vater des „deutschen Wirtschaftswunders“ und zweiter Bundeskanzler (1963 bis 1966), hatte den CDU-Vorsitz von 1966 bis 1967 inne. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Das sind die CDU-Vorsitzenden seit 1946 Kurt Georg Kiesinger, dritter Bundeskanzler (1966 bis 1969), war von 1967 bis 1971 CDU-Chef. Schon 1933, im Jahr von Hitlers Machtübernahme, war Kiesinger in die NSDAP eingetreten. Das wurde ihm in den 1960er-Jahren vor allem von der „Außerparlamentarischen Opposition“ immer wieder vorgehalten. Foto: Personalities / imago/United Archives International Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Das sind die CDU-Vorsitzenden seit 1946 Rainer Candidus Barzel war von 1971 bis 1973 CDU-Parteivorsitzender. Foto: SVEN SIMON / imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das sind die CDU-Vorsitzenden seit 1946 Helmut Kohl war von 1973 bis 1998 CDU-Parteivorsitzender. Foto: imago stock&people / imago/WEREK Stimmen Sie ab 1 Bewertung



Das sind die CDU-Vorsitzenden seit 1946 Kohl führte von 1982 bis 1998 als sechster Bundeskanzler der BRD eine CDU/CSU/FDP-Koalition und ist damit der Kanzler mit der längsten Amtszeit. Foto: imago stock&people / imago/imagebroker Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Das sind die CDU-Vorsitzenden seit 1946 Wolfgang Schäuble, aktueller Bundestagspräsident, war von 1998 bis 2000 CDU-Parteivorsitzender. Foto: Emmanuele Contini / imago/ZUMA Press Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Das sind die CDU-Vorsitzenden seit 1946 Angela Merkel ist seit dem Jahr 2000 CDU-Vorsitzende. Seit 22. November 2005 ist die studierte Physikerin Bundeskanzlerin. Foto: Carsten Koall / Getty Images Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Das sind die CDU-Vorsitzenden seit 1946 Annegret Kramp-Karrenbauer ist seit dem 7. Dezember 2018 die Bundesvorsitzende der Partei. Foto: Sebastian Gollnow / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

In Leipzig hält sie mehr als das angekündigte Grußwort. Die Kanzlerin erinnert an Erfolge der CDU in der Regierung und redet ihrer Partei Mut zu. Sie bekennt sich erneut zum Multilateralismus. „Unsere Werte sind unverbrüchlich, wir kämpfen für die Menschenrechte“, sagt sie auch mit Blick auf die Lage in Hongkong. Aber man dürfe auch nicht vergessen, dass China ein wichtiger Handelspartner sei. Das müsse man zusammenbringen.

Ursula von der Leyen macht Merkel ein großes Kompliment

Sie weist darauf hin, dass Deutschland in der zweiten Hälfte 2020 die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Es gehe um ein starkes Deutschland in einem starken Europa. Euro und grenzfreier Schengenraum seien vielleicht die Entscheidungen gewesen, die Europa unumkehrbar gemacht haben, erinnert Merkel angesichts der Probleme in der EU.

Die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen macht der Kanzlerin ein großes Kompliment. Sie sei die härteste Verhandlerin, die sie kenne. Aber Merkel achte immer darauf, dass ihr Gegenüber nicht das Gesicht verliert, sie sei es, die am Ende Brücken baue. „Für diese menschliche Größe möchte ich Dir danken.“

Der Parteitag applaudiert. Doch die Delegierten wissen auch, dass diese Art der Führung bald vorbei sein wird. Und es gibt die Sehnsucht nach etwas Neuem. Doch so ganz kann sich die CDU noch nicht lösen. Und auch Merkel möchte gerne, dass die CDU sie noch zwei Jahre als Kanzlerin trägt.