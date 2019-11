Streit um die Grundrente: Groko einigt sich auf Kompromiss

Sie Einigung bei der Grundrente ist da. Die Spitzen der großen Koalition waren am Sonntagmorgen zur entscheidenden Sitzung zusammengekommen. Zuvor hatte sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Vertretern der Unionsseite getroffen: Gegen 9 Uhr kamen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und der CSU-Vorsitzende Markus Söder ins Kanzleramt in Berlin.

An den Beratungen nahmen auch Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt teil. Erst danach kamen auch die SPD-Vertreter dazu – unter anderem Finanzminister Olaf Scholz und Arbeitsminister Hubertus Heil, die kommissarische Vorsitzende Malu Dreyer sowie SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich.

Im Grundsatz waren sich die Koalitionäre einig: Geringverdiener mit mindestens 35 Beitragsjahren in der Rentenversicherung sollen ab 2021 einen Rentenaufschlag bekommen, damit ihr Einkommen über der Grundsicherung liegt. In Streitpunkten wurde dann ein Kompromiss gefunden, wie zunächst die Deutsche Presse-Agentur mit Verweis auf Regierungskreise vermeldete.

Flankiert wird die Einigung zur Grundrente durch Neuerungen bei der Arbeitslosenversicherung. Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung soll sinken. So soll der Beitragssatz von 2,5 Prozent befristet um 0,1 Prozentpunkte gesenkt werden.

Grundrente: Malu Dreyer (SPD) spricht von „sozialpolitischen Meilenstein“

„Wir haben einen dicken Knoten durchschlagen“, sagte Kramp-Karrenbauer nach Ende des Koalitionsausschusses am Sonntagnachmittag im Kanzleramt in Berlin. Man habe auch eine für die Union „gute Lösung“ gefunden. Die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer sprach von einem „sozialpolitischen Meilenstein“.

Streit gibt es seit Monaten über die Frage der Bedarfsprüfung. Vor dem Treffen hatten die Vorsitzenden von SPD und CDU Kompromissbereitschaft signalisiert: „Eine Einkommensprüfung im Sinne eines Freibetrages (...) könnte in Sachen Zielgenauigkeit ein guter Kompromiss sein“, sagte Dreyer der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Nun soll es eine eine umfassende Einkommensprüfung geben, hieß es. Zugang in das neue System bekomme der, der einen Bedarf habe, sagte Kramp-Karrenbauer.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte dem Blatt vor den Verhandlungen: „Für uns ist wichtig, die Leistungen auf die zu konzentrieren, die sie brauchen. Dazu muss der Zugang zur Grundrente, also die Frage, wer sie erhalten soll, geklärt werden, indem der Bedarf festgestellt wird.“ Sinnvoll und notwendig seien auch Maßnahmen zur Stärkung der betrieblichen und privaten Vorsorge, „damit wir schon heute dafür sorgen können, dass Altersarmut für die Zukunft gar nicht erst entsteht“, ergänzte sie.

Kanzlerin Merkel über Grundrente: „Der gute Wille ist da“

Kanzlerin Merkel hatte noch Freitag vorsichtigen Optimismus verbreitet: „Der gute Wille ist da, wir sind auch auf einem ganz guten Weg, wie ich finde. Aber es sind noch schwierige Gespräche“, sagte sie, betonte aber auch: „Wenn es noch ein weiteres Treffen geben würde, wäre das kein großes Unglück.“

Merkel hatte vor der Unionsfraktion am Dienstag für das Grundrenten-Ergebnis der Arbeitsgruppe geworben. Sie mahnte ihre Parteifreunde, nicht unentwegt Beispiele von Villenbesitzern anzuführen, sondern Bäcker, Reinigungskräfte oder Mitarbeiter von Logistikunternehmen in den Blick zu nehmen. Wenn die Union Volkspartei bleiben wolle, müssten auch diese ihre Wähler sein, genau wie Mittelständler und andere Unternehmer.

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt dagegen griff vor der Verhandlungsrunde erneut Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) an. „Die Hubertus-Heil-Konfettikanone, mit der er einfach Geld verteilen will, wird nicht abgefeuert“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Für eine praktikable Bedürftigkeitsprüfung habe die Union der SPD einen Vorschlag gemacht, der gerecht und zielgenau sei. „Ich hoffe, dass bei der SPD Vernunft vor Sturheit steht.“

Rentenversicherung warnt: Tausende neue Stellen nötig

Eine Arbeitsgruppe unter Kanzleramtschef Helge Braun und Heil hatte für die Spitzenrunde am Sonntag ein Kompromissmodell ausgearbeitet, das anstelle einer Bedürftigkeitsprüfung nur eine Einkommensüberprüfung auf Grundlage der Finanzamtsdaten vorsieht. Die Grundrente würde dann nur bis zu einem bestimmten Einkommensfreibetrag gezahlt.

Die Arbeitsgruppe ließ zunächst aber offen, wie hoch der Freibetrag sein soll und bis zu welcher Höhe geringe Rentenansprüche aufgestockt würden. Die SPD will sicherstellen, dass mindestens 1,5 Millionen Rentner davon profitieren. Die Union will erreichen, dass die Kosten unter zwei Milliarden Euro betragen. Der Streit hatte auch die Halbzeitbilanz der Großen Koalition Mitte der Woche getrübt.

Die Deutsche Rentenversicherung warnte unterdessen vor einem hohen Verwaltungsaufwand, sollte die Grundrente wie diskutiert umgesetzt werden. „Je nach Ausgestaltung der Neuregelung ist von einem Mehrbedarf von mehreren tausend zusätzlichen Stellen bei der Rentenversicherung auszugehen, sollte sie mit der Umsetzung der Grundrente beauftragt werden“, sagte ein Sprecher der Rentenversicherung der „Bild“-Zeitung.

Keine Nachtsitzung: Merkel will zu Macron, Söder will nach München

Die Koalitionsspitzen konnten diesmal nicht bis in die Nacht tagen, da mehrere Teilnehmer am Abend Anschluss-Termine haben. Merkel nimmt um 19 Uhr an einem Abendessen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Schloss Bellevue teil, dem Amtssitz des Bundespräsidenten. Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder muss zu einer Sitzung seiner eigenen Koalition nach München. (jule/dpa)