Olaf Scholz: „Beim Klimaschutz muss es gerecht zugehen“

Angela Merkel macht Urlaub und wird an diesem Mittwoch im Kabinett von Olaf Scholz vertreten. Was der Vizekanzler anstoßen will, sagt er im Interview mit dieser Redaktion. Herr Scholz, Sie werden die Sitzung des Bundeskabinetts an diesem Mittwoch leiten. Was bedeutet es Ihnen, den Platz der...