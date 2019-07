Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme der NASA.

Teheran. Am Persischen Golf hat es erneut einen Zwischenfall gegeben: Die iranischen Revolutionsgarden haben einen britischen Öltanker gestoppt.

In der Straße von Hormus am Persischen Golf haben die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) am Freitag einen britischen Öltanker gestoppt. Laut IRGC-Website hatte der Tanker die internationalen Vorschriften nicht beachtet. (mbr/dpa)

