Kita-Fachkräfteoffensive: Ministerin Franziska Giffey stellt 300 Millionen Euro für die Länder in Aussicht

Erzieher sind Spielgefährten und Ersatzeltern, Säuglingspfleger und Benimmlehrer, fester Halt und oft auch letzte Rettung für Millionen berufstätige Eltern. Kaum eine andere Berufsgruppe in Deutschland ist so gefordert und dabei so schlecht bezahlt wie die Fachkräfte in den Kitas. Wer die Deutschen...