KZ Mauthausen: 95-jähriger KZ-Wachmann wegen Beihilfe zum Mord angeklagt

Einem ehemaligen KZ-Wachmann wird Beihilfe zum Mord in 36.000 Fällen vorgeworfen. Nun wird der 95-jährige Berliner angeklagt. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.Zwischen Sommer 1944 und Frühjahr 1945 soll der Mann im Konzentrationslager Mauthausen in Österreich als SS-Mitglied...