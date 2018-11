Illegale Spenden an AfD – Ermittlungen gegen Alice Weidel

Es könnte nun eng werden für Alice Weidel. Die fragwürdige Großspende an die AfD in ihrem Kreisverband am Bodensee steht seit Mittwoch im Fokus der Justiz. Jetzt muss der Bundestag entscheiden, ob die AfD-Fraktionsvorsitzende ihre Immunität verliert – und der Staatsanwalt ermitteln kann.Denn: In...