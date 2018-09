SPD fordert vor Wohngipfel „Mietenstopp“ für fünf Jahre

Die Mieten steigen und steigen, vielerorts scheinbar ungebremst. Die „Wohnraumoffensive“ von SPD und Union ist noch nicht beim Bürger angekommen. In Deutschland fehlen eine Million Wohnungen, günstige zumal. Mit einem „Wohngipfel“ am Freitag im Kanzleramt will die Regierung zwei Signale setzen: Wir...