Hans-Georg Maaßen: Horst Seehofer steckt in der Klemme

Von Horst Lorenz Seehofer war erst einmal nichts zu sehen und zu hören. Zum Wochenauftakt weilte der CSU-Chef und Bundesinnenminister in München, wo für ihn als Ministerpräsident zehn Jahre lang die Welt meist noch in Ordnung war. Der CSU-Parteitag am Wochenende lief für den 69-Jährigen eher mäßig....