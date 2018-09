Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen kämpft um sein Amt

Es gibt kein Zurück. Und ein Hans-Georg Maaßen nimmt ungern was zurück. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz vermisst weiterhin Belege dafür, dass es in Chemnitz zu Hetzjagden auf Fremde gekommen ist. Zudem zweifelt er die Beweiskraft eines Videos an, da es einen einzigen Übergriff...